Хоккеист «Вашингтона» Галиев решил вернуться в Россию

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Воспитанник московского «Динамо» 25-летний Галиев на профессиональном уровне выступал только в Северной Америке — в юниорских лигах США и Канады. В 2010 году он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ «Вашингтоном» под 86-м номером.

«Насколько я знаю, Станислав Галиев принял решение играть в России», — сказал Гандлер.