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30 июня 2017, 20:20 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист «Вашингтона» Галиев решил вернуться в Россию

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Станислав Галиев принял решение вернуться в Россию. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Марк Гандлер.

В прошлом сезоне форвард выступал только за <nobr>фарм-клуб</nobr> где в 56 матчах набрал 40 (2119) очков. Увеличить
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Воспитанник московского «Динамо» 25-летний Галиев на профессиональном уровне выступал только в Северной Америке — в юниорских лигах США и Канады. В 2010 году он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ «Вашингтоном» под 86-м номером.

«Насколько я знаю, Станислав Галиев принял решение играть в России», — сказал Гандлер.

Контракт форварда с «Вашингтоном» заканчивается и теперь он станет свободным агентом. Последние пять лет форвард выступал в основном в «Херши», который является фарм-клубом «Вашингтона». В сезоне-2015/16 он провел за «Вашингтон» 24 матча, в которых отдал три передачи. Весь прошлый сезон Галиев провел в «Херши» — в 56 матчах набрал 40 (21+19) очков. В Континентальной хоккейной лиге права на Галиева принадлежат «Динамо».

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и российский защитник Дмитрий Орлов были заинтересованы в заключении долгосрочного контракта, который в итоге был подписан. Об этом ТАСС рассказал агент Орлова Марк Гандлер.
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