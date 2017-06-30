Хоккеист «Вашингтона» Галиев решил вернуться в Россию
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Станислав Галиев принял решение вернуться в Россию. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Марк Гандлер.
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Воспитанник московского «Динамо» 25-летний Галиев на профессиональном уровне выступал только в Северной Америке — в юниорских лигах США и Канады. В 2010 году он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ «Вашингтоном» под 86-м номером.
«Насколько я знаю, Станислав Галиев принял решение играть в России», — сказал Гандлер.
Контракт форварда с «Вашингтоном» заканчивается и теперь он станет свободным агентом. Последние пять лет форвард выступал в основном в «Херши», который является
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