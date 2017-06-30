Агент: Орлов и «Вашингтон» были заинтересованы в долгосрочном соглашении

В пятницу было объявлено о подписании «Вашингтона» с 25-летним Орловым шестилетнего соглашения, по которому хоккеист заработает $30,6 млн. Предыдущий контракт игрока, рассчитанный на год, истекал в конце июня. В начале недели стало известно, что «Вашингтон» сделал Орлову, который находился в статусе ограниченно свободного агента, квалификационное предложение.

«Мы обсуждали различные сроки, наша позиция была очень уверенной. Мы были готовы подписать контракт на любой срок — у нас для каждого периода были свои цифры и требования, — сказал Гандлер. — В итоге и клуб, и игрок были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Думаю, что после шести лет у Димы будет возможность подписать еще один долгосрочный контракт».

По словам Гандлера, переговоры о продлении контракта с Орловым осложнялись тем, что клубу нужно было перезаключить контракты с рядом лидеров.

«Вашингтону» нужно подписать О’Ши, Кузнецова, Бураковски, еще пару игроков и защитника на рынке свободных агентов. Рамки у нас были жесткие, и было очень сложно выходить за них, но все получилось. Мы очень довольны, что Дима будет еще шесть лет находиться в «Вашингтоне». Эта команда подходит ему по философии, стилю игры — тренеры и руководство клуба в него верят, его очень любят болельщики, и его роль будет продолжать увеличиваться с каждым годом, — отметил он.

В составе «Вашингтона» Орлов дважды становился победителем регулярного чемпионата НХЛ (2016, 2017). Защитник является чемпионом мира среди молодежных команд (2011), чемпионом мира (2014) и двукратным бронзовым призером этого турнира (2016, 2017).