Легендарный хоккеист Марк Мессье награждён орденом Канады

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Этот орден считается одной из самых высоких гражданских наград, которую получают за исключительные достижения, преданность обществу и служению народу.

36-летний Мессье был введён в Зал хоккейной славы в 2005 году. Он провёл 25 сезонов в НХЛ в составе «Эдмонтон Ойлерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и занимает третье место после Уэйна Гретцки и Яромира Ягра по количеству набранных очков в истории лиги. На его счету 1887 (694+1193) баллов в 1756 матчах.