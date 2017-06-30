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30 июня 2017, 19:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Легендарный хоккеист Марк Мессье награждён орденом Канады

Легендарный хоккеист, шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье награждён орденом Канады, сообщает National Post.

Легендарный хоккеист шестикратный обладатель Кубка <span class=error>Стэнли</span> Марк <span class=error>Мессье</span> награждён орденом Канады сообщает National <span class=error>Post</span>. Увеличить
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Этот орден считается одной из самых высоких гражданских наград, которую получают за исключительные достижения, преданность обществу и служению народу.

36-летний Мессье был введён в Зал хоккейной славы в 2005 году. Он провёл 25 сезонов в НХЛ в составе «Эдмонтон Ойлерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и занимает третье место после Уэйна Гретцки и Яромира Ягра по количеству набранных очков в истории лиги. На его счету 1887 (694+1193) баллов в 1756 матчах.
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