Дмитрий Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 30,6 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает Monumental Network. Соглашение с хоккеистом рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,1 млн.