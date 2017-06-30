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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30244815/
30 июня 2017, 17:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дмитрий Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 30,6 млн

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Орловым.

Генеральный менеджер Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> <span class=error>Брайан</span> Маклеллан объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием <span class=error>Орловым</span>. Увеличить
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Об этом сообщает Monumental Network. Соглашение с хоккеистом рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,1 млн.

25-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 33 (6+27) очка при показателе полезности «+30». В 13 матчах плей-офф сделал три голевые передачи при показателе полезности «-1». В сезоне-2016/17 он заработал $ 2,57 млн по однолетнему контракту.

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