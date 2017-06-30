Дмитрий Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 30,6 млн
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Орловым.
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Об этом сообщает Monumental Network. Соглашение с хоккеистом рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,1 млн.
25-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 33 (6+27) очка при показателе полезности «+30». В 13 матчах
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