Овечкин, Малкин, Ягр. Самые дорогие хоккеисты в истории НХЛ

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11−10. Евгений МАЛКИН

Клуб: Питтсбург

Годы контракта: 2014 — 2022 (8 лет)

Сумма: 76 (здесь и далее — миллионов долларов)

Среднегодовая зарплата: 9,5.

Стоило «Пингвинз» вылететь в финале Восточной конференции локаутного плей-офф, специалисты уже расписывали варианты обмена Малкина, Летанга и Флери. Однако тогдашний генменеджер «Пенс» Рэй Шеро исходил из здравого смысла и в межсезонье увеличил зарплату российского лидера почти вдвое. И хотя в родном Магнитогорске предлагали «чистые» 11 миллионов за сезон, Евгений предпочел остаться в «Питтсбурге» и спустя пару сезонов завоевал еще два Кубка Стэнли при новом руководстве.

11−10. Джейми БЕНН

Клуб: Даллас

Годы контракта: 2017 — 2025 (8 лет)

Сумма: 76

Среднегодовая зарплата: 9,5.

Бенн превратился в настоящую скалу, на которой держится и строится «Даллас». Следующий сезон капитан техасцев начнет уже на новом договоре и до 36 лет наверняка обеспечит «Звездам» как минимум неплохое место на небосклоне НХЛ.

— Джейми развился в одного из самых полноценных игроков в лиге, — заявил генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл. — Вклад Бенна на льду неоценим — ему нет равных по лидерским качествам. Так что его новое подписание стало важнейшим шагом в развитии клуба.

9. Яромир ЯГР

Клуб: Вашингтон

Годы контракта: 2001 — 2008 (7 лет)

Сумма: 77

Среднегодовая зарплата: 11.

Второй десяток в лиге великий чех встретил в американской столице. Сразу после обмена Тед Леонсис предложил ему колоссальный контракт, однако пятикратный обладатель «Арт Росса» вряд ли оправдал ожидания владельца, лишь раз попав в первую сборную сезона.

Зимой 2004 года Ягр переехал на Манхэттен. Только в «Рейнджерс» могли потянуть гигантскую зарплату, притом, что ее половину обеспечивал «Вашингтон». Живой компенсацией стал Энсон «Шоколадная ракета» Картер. Спустя три года Ярдо сменил шумный Нью-Йорк на Омск, где стал зарабатывать еще больше.

8. Анже КОПИТАР

Клуб: Лос-Анджелес

Годы контракта: 2016 — 2024 (8 лет)

Сумма: 80

Среднегодовая зарплата: 10.

Полугодичная эпопея переговоров Копитара и «Кингз» завершилась в январе прошлого года. За прошлый сезон словенский центр заработал рекордные 14 миллионов, став самым высокооплачиваемым в лиге, но на льду был не похож на себя. Его бросок утратил точность, труднее стали даваться сражения на точке, менее результативно Анже провел лишь дебютный сезон. Радужным эпизодом стал разве что Кубок мира, на котором центрфорвард с капитанской нашивкой вел за собой сборную Европы.

7−6. Патрик КЕЙН и Джонатан ТЭЙВЗ (одинаковые контракты)

Клуб: Чикаго

Годы контракта: 2015 — 2023 (8 лет)

Сумма: 84

Среднегодовая зарплата: 10,5.

Никто из лидеров не влияет на стратегию и комплектование других клубов так сильно, как парочка из Города Ветров. Три Кубка Стэнли за 6 лет определенно требовали больших вливаний, и президент «Блэкхоукс» Джон Макдона назвал новые контракты «отличной инвестицией»:

— Они мотивированы, скромны, почтительны и ценят клуб. Они — столбы нашего клуба и сделают все, чтобы команда продолжила побеждать.

Два следующих сезона чикагцы разочаровали вылетом в первом же раунде. Самой громкой жертвой перестройки стал Артемий Панарин, которому не хватило места под чикагским солнцем и потолком зарплат.

5−4. Зак ПАРИЗЕ и Райан СУТЕР (одинаковые контракты)

Клуб: Миннесота

Годы контракта: 2012 — 2025 (13 лет)

Сумма: 98

Среднегодовая зарплата: 7,538.

Накануне в «Уайлд» отметили 5-ю годовщину подписания важнейших контрактов в истории клуба. Приход звезды «Джерси» и топ-защитника «Нэшвилла» ознаменовало начало самой успешной эры второй франшизы из Миннесоты. С тех пор «Дикие» не пропустили ни одного Кубка Стэнли, хотя в прошлом сезоне главный контендер регулярки быстро сдулся в плей-офф.

— Для побед нужно время, — отметил недавно Сутер. — Ты не начинаешь выигрывать сразу после серии обменов. Мы знали, что понадобится время, ведь это скорее марафон, чем спринт. Здорово, что мы не пролетали мимо плей-офф, теперь пора переходить на следующий уровень.

3. Сидни КРОСБИ

Клуб: Питтсбург

Годы контракта: 2013 — 2025 (12 лет)

Сумма: 104,4

Среднегодовая зарплата: 8,7.

— Это великий день для хоккея, «Пингвинз» и наших болельщиков, — заявил тогда Марио Лемье. — Мы благодарны Сидни за вклад в систему, начиная с его прихода в 2005 году. Надеемся, что именно в форме нашей команды он завершит свою карьеру.

Кросби по достоинству оценил шаг руководителей, решившихся на долгосрочную сделку даже с учетом множества сотрясений. Вскоре капитан «Пенс» вновь превратился в самого опасного центра лиги и стал главным оружием в плей-офф. Именно Сиду журналисты присуждали «Конн Смайт» за последние триумфы.

2. Ши УЭБЕР

Клуб: Нэшвилл

Годы контракта: 2013 — 2025 (14 лет)

Сумма: 110

Среднегодовая зарплата: 7,857.

Пять лет назад Дэвида Пойла вынудили повторить предложение «Флайерс» и сохранить Уэбера до его 41-го дня рождения. Однако уже прошлым летом топ-защитника сенсационно обменяли в «Монреаль» на Пи. Кея. Суббана с контрактом поскромнее (в плане длины), и в финал «Нэшвилл» вышел без лидера обороны прежних лет. В Квебеке Ши быстро стал своим в раздевалке, сыгрался с Андреем Марковым и Алексеем Емелиным, правда, в отличие от бывшей команды в Кубке Стэнли действовал не столь эффективно, как в регулярке.

1. Александр ОВЕЧКИН

Клуб: Вашингтон

Годы контракта: 2008 — 2021 (13 лет)

Сумма: 124

Среднегодовая зарплата: 9,538.

Самый крупный контракт в истории лиги был подписан без участия агента. В вашингтонском офисе Ови договорился о деталях в присутствии родителей.

— Хоккей — это моя жизнь, а деньги — это деньги, — отметил тогда 22-летний Александр. — Если думаете о них, хоккей заканчивается.

— Финансы на него точно не повлияют, — заявил владелец «Кэпс» Тед Леонсис. — В каждой смене он играет, как будто в седьмой игре финала Кубка Стэнли. И если уж делать долгосрочные инвестиции, то в кого еще?

Именно капитан стал главной причиной хоккейного бума в округе Колумбия и ближайших штатах. Verizon Center из заштатного дворца превратился в самую прибыльную арену лиги. Портят картину лишь неудачи в плей-офф, однако все последние слухи об обмене Овечкина остались на вербальном уровне.

БОНУС

Алексей ЯШИН

Клуб: Айлендерс

Годы контракта: 2001 — 2011 (10 лет)

Сумма: 87,5

Среднегодовая зарплата: 8,75.

Крупнейший долгосрочный промах в истории лиги лежал мертвым грузом на «Островитянах» в течение первого десятилетия XXI века. Выплаты Яшину завершились лишь в 2015 году.

Илья КОВАЛЬЧУК

Клуб: Нью-Джерси

Годы контракта: 2010 — 2025 (15 лет)

Сумма: 100

Среднегодовая зарплата: 6,66.

Кови «обезопасили» сразу после обмена из «Атланты», но через три сезона контракт аннулировали по соглашению сторон, и форвард вернулся в Россию. Состоится ли камбэк в НХЛ?