Коммодор: У Якупова 2 варианта — «Нефтехимик» или «Адмирал»
Бывший хоккеист Майк Коммодор, проведший более 500 матчей в Национальной хоккейной лиге и выступавший в Континентальной хоккейной лиге за «Адмирал», высказался о вариантах продолжения карьеры российского форварда Наиля Якупова.
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Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» отказался предлагать новый контракт Якупову. 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.
23-летний Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (3+6) очков, в
«Ребята, у Якупова два варианта… «Нефтехимик» или «Адмирал», — написал Коммодор.
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