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Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» отказался предлагать новый контракт Якупову. 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.

23-летний Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (3+6) очков, в плей-офф участия не принимал. Всего в НХЛ на его счету 120 (53+67) очков в 292 играх.

«Ребята, у Якупова два варианта… «Нефтехимик» или «Адмирал», — написал Коммодор.