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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30240924/
30 июня 2017, 14:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Коммодор: У Якупова 2 варианта — «Нефтехимик» или «Адмирал»

Бывший хоккеист Майк Коммодор, проведший более 500 матчей в Национальной хоккейной лиге и выступавший в Континентальной хоккейной лиге за «Адмирал», высказался о вариантах продолжения карьеры российского форварда Наиля Якупова.

Бывший хоккеист <span class=error>Майк</span> <span class=error>Коммодор</span> проведший более 500 матчей в Национальной хоккейной лиге и выступавший в Континентальной хоккейной лиге за Адмирал высказался о вариантах продолжения карьеры российского форварда <span class=error>Наиля</span> <span class=error>Якупова</span>. Увеличить
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Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» отказался предлагать новый контракт Якупову. 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.

23-летний Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (3+6) очков, в плей-офф участия не принимал. Всего в НХЛ на его счету 120 (53+67) очков в 292 играх.

«Ребята, у Якупова два варианта… «Нефтехимик» или «Адмирал», — написал Коммодор.

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