Лучший тренер CHL Райан Макгилл вошёл в тренерский штаб «Вегаса»
Новичок Национальной хоккейной лиги клуб «Вегас Голден Найтс» объявил, что в тренерский штаб вошёлРайан Макгилл.
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Об этом информирует официальный сайт клуба. Возглавляет команду Джерард Галлант, в ходе сезона-2016/17 уволенный из «Флориды Пантерз».
48-летний специалист в последнее время возглавлял «Оуэн Саунд» из OHL и в минувшем сезоне был признан тренером года в лиге, а также в CHL в целом. В 2009—2011 годах Макгилл уже работал в Национальной хоккейной лиге на должности ассистента в тренерском штабе канадской команды «Калгари Флэймз».
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