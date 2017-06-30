Лучший тренер CHL Райан Макгилл вошёл в тренерский штаб «Вегаса»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом информирует официальный сайт клуба. Возглавляет команду Джерард Галлант, в ходе сезона-2016/17 уволенный из «Флориды Пантерз».

48-летний специалист в последнее время возглавлял «Оуэн Саунд» из OHL и в минувшем сезоне был признан тренером года в лиге, а также в CHL в целом. В 2009—2011 годах Макгилл уже работал в Национальной хоккейной лиге на должности ассистента в тренерском штабе канадской команды «Калгари Флэймз».