«Анахайм» пригласил Коростелева в тренировочный лагерь
«Анахайм» пригласил в тренировочный лагерь для новичков российского нападающего Никиту Коростелева, сообщает официальный сайт клуба.
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20-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента, так как не был повторно выбран на драфте.
Изначально Коростелева выбирал «Торонто» в 7-м раунде 2015 года, однако не подписал с хоккеистом соглашение
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