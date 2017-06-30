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30 июня 2017, 13:42 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Анахайм» пригласил Коростелева в тренировочный лагерь

«Анахайм» пригласил в тренировочный лагерь для новичков российского нападающего Никиту Коростелева, сообщает официальный сайт клуба.

Анахайм пригласил в тренировочный лагерь для новичков российского нападающего Никиту <span class=error>Коростелева</span>. Увеличить
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20-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента, так как не был повторно выбран на драфте.

Изначально Коростелева выбирал «Торонто» в 7-м раунде 2015 года, однако не подписал с хоккеистом соглашение из-за лимита на количество игроков на контрактах. С 2013 года россиянин выступал в лиге OHL за «Сарнию» и «Петеборо». Всего в чемпионатах на его счету 223 матча и 197 (93+104) очков.

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