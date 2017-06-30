Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30236729/
30 июня 2017, 11:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Миронов: В клубе НХЛ «Колорадо» интересные тренировки, в России таких не было

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Андрей Миронов рассказал о впечатлениях от работы в тренировочном лагере своей новой команды. Слова 22-летнего игрока приводит клубная пресс-служба.

Новичок Колорадо рассказал о впечатлениях от работы в тренировочном лагере. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

12 мая Миронов подписал контракт новичка с «Колорадо». До этого он выступал за московское «Динамо».

«Очень много интересной, интенсивной работы. Я так не тренировался в России никогда», — сказал Миронов.

«От каждой тренировки нужно брать какие-то нюансы и впитывать то, что говорит тренер, что-то для себя выносить и потом применять это в дальнейшем в игре», — добавил хоккеист.

«Колорадо» выбрал Миронова на драфте НХЛ в 2015 году в четвертом раунде под общим 101-м номером. Он является серебряным (2015) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира, а также бронзовым призером молодежных первенств мира (2013, 2014).

Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК "Зенит"

Рябинский: бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на ринг

Горди Дуайер возглавит минский ХК "Динамо"