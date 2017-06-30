Миронов: В клубе НХЛ «Колорадо» интересные тренировки, в России таких не было

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12 мая Миронов подписал контракт новичка с «Колорадо». До этого он выступал за московское «Динамо».

«Очень много интересной, интенсивной работы. Я так не тренировался в России никогда», — сказал Миронов.

«От каждой тренировки нужно брать какие-то нюансы и впитывать то, что говорит тренер, что-то для себя выносить и потом применять это в дальнейшем в игре», — добавил хоккеист.

«Колорадо» выбрал Миронова на драфте НХЛ в 2015 году в четвертом раунде под общим 101-м номером. Он является серебряным (2015) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира, а также бронзовым призером молодежных первенств мира (2013, 2014).