Яромир Ягр пожаловался на отсутствие предложений со стороны клубов НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

1 июля 45-летний хоккеист станет свободным агентом.

«Отовсюду я слышу, что все свободные игроки получили предложения от 10−12 клубов. Мне не поступило ни одного звонка. Наоборот, я пытаюсь дозвониться им, но никто не берет трубку», — иронично написал Ягр.

Ягр последние два года провел во «Флориде», в прошедшем сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю (1914), третье место — по числу заброшенных шайб в лиге (765), четвертое — по количеству проведенных игр (1711).