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30 июня 2017, 10:06 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Яромир Ягр пожаловался на отсутствие предложений со стороны клубов НХЛ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Чешский форвард Яромир Ягр заявил, что ему не поступает контрактных предложений от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующая запись появилась на странице спортсмена в Twitter.

45-летний игрок иронично написал в Twitter что ему приходиться самому звонить менеджерам. Увеличить
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1 июля 45-летний хоккеист станет свободным агентом.

«Отовсюду я слышу, что все свободные игроки получили предложения от 10−12 клубов. Мне не поступило ни одного звонка. Наоборот, я пытаюсь дозвониться им, но никто не берет трубку», — иронично написал Ягр.

Ягр последние два года провел во «Флориде», в прошедшем сезоне на его счету 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю (1914), третье место — по числу заброшенных шайб в лиге (765), четвертое — по количеству проведенных игр (1711).

Флорида Пантерз
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