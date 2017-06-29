Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30234662/
29 июня 2017, 22:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа-Бэй» подписала контракт новичка с форвардом Волковым

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал трёхлетний контракт новичка с российским нападающим Александром Волковым, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал нападающего Александра Волкова, выступающего в системе петербургского СКА, под общим 48-м номером драфта-2017 Национальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне форвард сыграл 23 матча в ВХЛ, где отметился 6 (4+2) результативными баллами при показателе полезности «-1» и набрал 11 (6+5) очков в 16 матчах МХЛ.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО