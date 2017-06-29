Радулов, Торнтон, «Вашингтон». Главные интриги открытия рынка НХЛ

РАДУЛОВ И ВЕТЕРАНЫ

В НХЛ давно не было настолько возрастного рынка неограниченно свободных агентов. Среди нападающих одним из самых молодых и потому ценным является 30-летний Александр Радулов, который стал лучшим хоккеистом «Монреаля» в плей-офф — причем с огромным запасом. Россиянин — игрок больших матчей, и интерес к нему огромен, хотя запрашиваемые семь миллионов он вряд ли получит.

«Канадиенс» выменяли Джонатана Друэна, и его гипотетическая связка с Радуловым стала бы настоящей бомбой, но не секрет, что «Хабс» в первую очередь хотят сосредоточиться на поиске центра. Ходили слухи про Радулова во «Флориде», которая активно чистила по кого-то платежку — явно не под Яромира Ягра.

Все остальные форварды на рынке при всем желании не станут чьим-то усилением для двух первых линий на долгие годы. На длинные контракты могут рассчитывать разве что Ник Бонино (29 лет) и Мартин Ганзал (30) — в огромном количестве команд есть дефицит в центрфорвардах второго-третьего звеньев. Ганзал очень слабо проявил себя после дедлайна в «Миннесоте», но он все равно запросит больше своих трех с половиной миллионов.

«Сан-Хосе», по словам генерального менеджера Дага Уилсона, «остается на связи» и с Патриком Марло, и с Джо Торнтоном (по 37 лет). А это значит, что в «Акулах» мы их больше не увидим. Джамбо Джо, несмотря на свой возраст, остается распасовщиком высочайшего уровня, и спрос на рынке на него приличный. «Лос-Анджелес», к слову, интересуется сразу обоими ветеранами из стана «Шаркс», и хочется спросить — там действительно сменился менеджмент? «Короли» по-прежнему не хотят омолаживаться.

Кто-то из ветеранов-свободных агентов предпочтет никуда не переезжать — Крис Куниц хочет остаться в «Питтсбурге», едва ли захочет покидать Теннесси капитан «Нэшвилла» Майк Фишер. Ходили слухи о том, что «Чикаго» хочет вернуть Патрика Шарпа (35 лет) — лучшие годы нападающего позади, но при отсутствии травм он сможет достойно завершить карьеру в третьем звене любимого клуба, набрав под 40 очков.

Среди игроков 35+ спокойнее всех может себя чувствовать Джастин Уильямс. Он по-прежнему хорош перед чужими воротами так же, как перед своими, спокоен в любых ситуациях и всегда оказывается там, где надо. По части опыта и лидерских качеств равных на рынке ему нет. «Вашингтону» надо переподписать уйму игроков, и вполне вероятно, что в новом сезоне Уильямс поведет на седьмой матч какую-то другую команду.

1000-Й МАТЧ МАРКОВА

По части свободных защитников на рынке все не так грустно. TSN и вовсе назвал Кевина Шаттенкирка лучшим игроком среди всех неограниченно свободных агентов, поставив его выше Радулова. Складывается впечатление, что составители рейтинга не видели ни одного его матча за «Вашингтон». В свои 28 он уже сдает в скорости и в мобильности, и действительно полезным может быть только в большинстве. Но Шаттенкирку все равно предложат очень солидный контракт, пусть даже «Вегас» обвалил весь рынок защитников своими выборами на драфте расширения.

Куда более полезным приобретением для кого-то станет Карл Алзнер (28 лет), который девять сезонов провел в «Вашингтоне». По предыдущему контракту канадец получал всего 2,8 миллиона, но он готов пожертвовать большой прибавкой в угоду длине соглашения. Алзнера было принято считать чуть ли не самым надежным защитником «Столичных», но после прошлогодней операции он совсем растерял скорость, хотя по-прежнему хорошо оборонялся позиционно. Карл мечтает о долгосрочном контракте, однако он уже начал сдавать, и команда, которая даст ему больше четырех лет, впоследствии проиграет.

«Рейнджерс» выкупили контракт Дэна Джирарди, который провел за команду из Нью-Йорка 11 сезонов. Казалось бы, еще недавно пара Макдона — Джирарди была одной из самых крепких и грамотных в лиге, но Дэну уже 33, и последние пару лет из-за проблем с физикой он перестал успевать за соперником, так как получал слишком много игрового времени. Однако без контракта такой опытный мастер с железным характером не останется — в качестве защитника третьей пары за небольшую зарплату он будет выглядеть идеально.

Андрею Маркову осталось 10 матчей до 1000-й игры в НХЛ, а до 600 очков не хватает всего 28. Несмотря на интерес со стороны, россиянин, скорее всего, останется в родном клубе, которому отдал, страшно подумать, 16 лет. Такие истории просто не могут завершаться переездом в другой город. Легенда «Канадиенс» завершит карьеру в свитере этой команды, иначе быть не должно.

Без контракта остался также Дмитрий Куликов, хотя бывшему генеральному менеджеру «Баффало» пришлось попотеть, чтобы выменять россиянина в прошлое межсезонье. По ходу сезона Тим Мюррей, фактически, сам признал свою ошибку. В «Сэйбрс» Куликов теперь едва ли останется, есть слухи, что он может снять российское проклятие «Оттавы» и переехать в столицу Канады. Под руководством нынешнего рулевого «Сенс» Ги Буше Дмитрий уже играл на юниорском уровне, так что, возможно, теоретическая адаптация в одном из самых «нерусских» клубов НХЛ пройдет легче, чем в «Баффало».

У «ВАШИНГТОНА» ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ

В противовес рынку неограниченно свободных агентов, ситуация с ограниченно свободными хоккеистами богатая как никогда. Временно без контрактов осталось такое количество высококлассных игроков, что первого июля пространство просто взорвется от количества подписаний или — как знать — обменов.

Намного свободнее, чем пару месяцев назад, сейчас себя чувствует Стив Айзерман. После обмена Друэна и Гаррисона у него под потолком аж 20 миллионов долларов, этого должно хватить и на новые контракты для Ондржея Палата с Тайлером Джонсоном, и для усиления защиты, и для будущего нового контракта Кучерова. Учитывая, какие низкие налоги во Флориде и какая высокая у Айзермана способность уговаривать игроков, можно не сомневаться, что денег хватит еще и Наместникову на хлеб с водой через год.

Никуда не денется из «Рейнджерс» Мика Зибанежад — команда немного подчистила «кепку», так что денег теперь хватит и на шведского нападающего, и на заполнение боттом-лайн. «Синерубашечники» дали какие-то невероятные деньги защитнику Брендану Смиту (4,3 миллиона в год) — невероятные прежде всего для его невысокого уровня. Через сезон это может акнуться команде Алена Виньо и Джеффа Гортона, так как истекут соглашения Джей Ти Миллера, Кевина Хэйса и защитника Брэйди Шея, а денег пот потолком останется не то чтобы очень много. Не исключено, что «Рейнджерс» уже сейчас попытаются обменять кого-то из молодежи, чтобы выжать максимум из истекающих контрактов.

Близкое к максимально длинному соглашение получит и чешская надежда Давид Пастрняк. Его переговоры с «Бостоном» проходят успешно, сам чешский форвард в восторге от организации, и меньше шести миллионов он не получит. Через год «Бостону» предстоит переподписывать Фрэнка Ватрано, но к тому времени команду покинет Здено Хара, и денег хватит на молодого американца должно хватить.

У кого денег точно не хватит, так это у «Вашингтона». «Кэпс» будут пытаться впихнуть в свободные 17 миллионов сделки с Кузнецовым, Орловым и Бураковски, и это еще Нэйта Шмидта забрал себе «Лас-Вегас». Даже если в это межсезонье «Столичные» каким-то чудом уместят все контракты под потолком, то через год они останутся без боттом-лайн, контракты истекут почти у всех игроков нижних троек. «Вашингтон» будут пытаться залатывать бреши и в обороне, и главной интригой остается вопрос: в какой из линий «Кэпс» ситуация будет обстоять хуже.

ШАГ «ЭДМОНТОНА»

Наверняка кого-то обменивать придется «Миннесоте» — контракты закончились у Гранлунда и Нидеррайтера, через год ограниченно свободным агентом станет Мэтт Дамба, плюс команда хочет усилить нападение. У «Дикарей» под потолком всего 13 миллионов, так что обмены неминуемы — прежде всего, кого-то из защитников. Условные Бродин и Сканделла будут стоить на рынке целое состояние, и для многих команд сделка с «Уайлд» станет спасением.

Например, для «Монреаля». Уэбер с Марковым не молодеют, а все прочие защитники в команде не годятся даже для того, чтобы выйти в финал конференции. В команде не совсем довольны Алексом Гальченюком, и слухи об его обмене ходят давно. Вполне возможно, что новый контракт американец подпишет уже в другом клубе.

Помимо Гальченюка, начать сезоны в других командах рискуют несколько других топовых молодых игроков, пусть и с действующими контрактами. Не клеятся отношения у Мэтта Дюшена с «Колорадо», и за 26-летним канадцем охотится пол-лиги. В «Эвеланш» канадец рискует доиграться до полного истощения всякого таланта. В руководстве еще в прошлом сезоне дали понять, что неприкасаемым остаются только Натан Маккинон и Микко Рантанен.