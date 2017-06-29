Радулов, Торнтон, «Вашингтон». Главные интриги открытия рынка НХЛ
«СЭ» разбирает, чего нам стоит ждать от открытия рынка свободных агентов, которое произойдет 1 июля.
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РАДУЛОВ И ВЕТЕРАНЫ
В НХЛ давно не было настолько возрастного рынка неограниченно свободных агентов. Среди нападающих одним из самых молодых и потому ценным является 30-летний Александр Радулов, который стал лучшим хоккеистом «Монреаля» в
«Канадиенс» выменяли Джонатана Друэна, и его гипотетическая связка с Радуловым стала бы настоящей бомбой, но не секрет, что «Хабс» в первую очередь хотят сосредоточиться на поиске центра. Ходили слухи про Радулова во «Флориде», которая активно чистила по
Все остальные форварды на рынке при всем желании не станут
«Сан-Хосе», по словам генерального менеджера Дага Уилсона, «остается на связи» и с Патриком Марло, и с Джо Торнтоном (по 37 лет). А это значит, что в «Акулах» мы их больше не увидим. Джамбо Джо, несмотря на свой возраст, остается распасовщиком высочайшего уровня, и спрос на рынке на него приличный. «Лос-Анджелес», к слову, интересуется сразу обоими ветеранами из стана «Шаркс», и хочется спросить — там действительно сменился менеджмент? «Короли»
Среди игроков 35+ спокойнее всех может себя чувствовать Джастин Уильямс. Он
1000-Й МАТЧ МАРКОВА
По части свободных защитников на рынке все не так грустно. TSN и вовсе назвал Кевина Шаттенкирка лучшим игроком среди всех неограниченно свободных агентов, поставив его выше Радулова. Складывается впечатление, что составители рейтинга не видели ни одного его матча за «Вашингтон». В свои 28 он уже сдает в скорости и в мобильности, и действительно полезным может быть только в большинстве. Но Шаттенкирку все равно предложат очень солидный контракт, пусть даже «Вегас» обвалил весь рынок защитников своими выборами на драфте расширения.
Куда более полезным приобретением для
«Рейнджерс» выкупили контракт Дэна Джирарди, который провел за команду из
Андрею Маркову осталось 10 матчей до 1000-й игры в НХЛ, а до 600 очков не хватает всего 28. Несмотря на интерес со стороны, россиянин, скорее всего, останется в родном клубе, которому отдал, страшно подумать, 16 лет. Такие истории просто не могут завершаться переездом в другой город. Легенда «Канадиенс» завершит карьеру в свитере этой команды, иначе быть не должно.
Без контракта остался также Дмитрий Куликов, хотя бывшему генеральному менеджеру «Баффало» пришлось попотеть, чтобы выменять россиянина в прошлое межсезонье. По ходу сезона Тим Мюррей, фактически, сам признал свою ошибку. В «Сэйбрс» Куликов теперь едва ли останется, есть слухи, что он может снять российское проклятие «Оттавы» и переехать в столицу Канады. Под руководством нынешнего рулевого «Сенс» Ги Буше Дмитрий уже играл на юниорском уровне, так что, возможно, теоретическая адаптация в одном из самых «нерусских» клубов НХЛ пройдет легче, чем в «Баффало».
У «ВАШИНГТОНА» ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ
В противовес рынку неограниченно свободных агентов, ситуация с ограниченно свободными хоккеистами богатая как никогда. Временно без контрактов осталось такое количество высококлассных игроков, что первого июля пространство просто взорвется от количества подписаний или — как знать — обменов.
Намного свободнее, чем пару месяцев назад, сейчас себя чувствует Стив Айзерман. После обмена Друэна и Гаррисона у него под потолком аж 20 миллионов долларов, этого должно хватить и на новые контракты для Ондржея Палата с Тайлером Джонсоном, и для усиления защиты, и для будущего нового контракта Кучерова. Учитывая, какие низкие налоги во Флориде и какая высокая у Айзермана способность уговаривать игроков, можно не сомневаться, что денег хватит еще и Наместникову на хлеб с водой через год.
Никуда не денется из «Рейнджерс» Мика Зибанежад — команда немного подчистила «кепку», так что денег теперь хватит и на шведского нападающего, и на заполнение
Близкое к максимально длинному соглашение получит и чешская надежда Давид Пастрняк. Его переговоры с «Бостоном» проходят успешно, сам чешский форвард в восторге от организации, и меньше шести миллионов он не получит. Через год «Бостону» предстоит переподписывать Фрэнка Ватрано, но к тому времени команду покинет Здено Хара, и денег хватит на молодого американца должно хватить.
У кого денег точно не хватит, так это у «Вашингтона». «Кэпс» будут пытаться впихнуть в свободные 17 миллионов сделки с Кузнецовым, Орловым и Бураковски, и это еще Нэйта Шмидта забрал себе «Лас-Вегас». Даже если в это межсезонье «Столичные»
ШАГ «ЭДМОНТОНА»
Наверняка
Например, для «Монреаля». Уэбер с Марковым не молодеют, а все прочие защитники в команде не годятся даже для того, чтобы выйти в финал конференции. В команде не совсем довольны Алексом Гальченюком, и слухи об его обмене ходят давно. Вполне возможно, что новый контракт американец подпишет уже в другом клубе.
Помимо Гальченюка, начать сезоны в других командах рискуют несколько других топовых молодых игроков, пусть и с действующими контрактами. Не клеятся отношения у Мэтта Дюшена с «Колорадо», и за 26-летним канадцем охотится
«Эдмонтон» наверняка будет пытаться обменять Райана
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