Михаил Сергачев: Когда играли в карты, последним садился Радулов. А я не умещался

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БЫЛ ШОКИРОВАН ОБМЕНОМ

— Как узнали об обмене?

— В соцсетях. Болельщики в Инстаграме пожелали удачи в «Тампе». Потом позвонили генменеджер «Монреаля» и агент. Детали обмена меня не интересовали. Я был немного шокирован. Не думал, что меня могут обменять в 18 лет, но я понимал, что все это бизнес.

— Пообщались со Стивом Айзерманом и Джоном Купером (генеральным менеджером и главным тренером «Лайтнинг». — Прим. «СЭ»)?

— С обоими говорил по телефону после обмена, а вчера в офисе лично познакомился с Айзерманом, который поприветствовал в команде и организации.

— Какие впечатления от первого дня в новой системе?

— Пока ничего не увидел. Провели только одну тренировку, побросали. В «Монреале» немного напарили, и мою форму довезут только завтра утром, поэтому я катался в новом комплекте. Было непривычно.

— Вы попали в самый российский клуб НХЛ. Поможете в адаптации новым ее представителям в лагере новичков — Алексею Липанову и Александру Волкову?

— Я дольше в Северной Америке и постараюсь помочь новичкам, но лезть со своими советами не буду. Классно, что в команде столько русских, и Айзерман очень хорошо к нам относится. Конечно, могу пообщаться с любым, но со своими ребятами веселее.

— Кучеров заявил, что «с нетерпением ждет, когда вы будете вместе выигрывать титулы». Знакомы с россиянами из основы «Тампы»?

— С Никитой общались только через мессенджеры. Он сейчас в Тампе, так что увидимся, если получится.

В «МОНРЕАЛЕ» У НАС БЫЛА РУССКАЯ МАФИЯ

— Что запомнилось из триумфа в Мемориальном Кубке — главном трофее юниорских лиг Канады?

— До сих пор поздравляют с той победой. В Виндзоре тысячи наших фанатов поддерживали нас весь турнир, а после победы мы все вместе пошли праздновать. Шикарное было ощущение. Сейчас уже улеглось. «Спитфайрс» — хорошая организация, два года меня принимали как своего, и воспоминания от города остались только хорошие.

— Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил, что вы можете превзойти Виктора Хедмана по подключениям в атаку. Вы больше себя позиционируете атакующим защитником или универсалом?

— Я прежде всего универсал. Мне больше нравятся защитники, которые готовые сыграть и в своей, и в чужой зоне, подключаться, возвращаться, обороняться и выходить в неравных составах. Не считаю лучшими тех, кто проводит по 30 минут в атаке, много забивают, но не умеют играть в обороне.

— На кого ориентируетесь в своем развитии?

— Ни на кого. Мне нравятся многие защитники, каждый хорош по-своему. Тот же Дрю Даути по стилю и катанию в полном порядке.

— Отношение к хоккею в «Монреале» значительно отличалось от российского?

— Я не играл в КХЛ. В России очень маленькие ледовые дворцы — по 10−15 тысяч, но всех болельщиков слышно. У нас большая страна, людей интересуют и другие виды спорта. В Монреале — огромный ажиотаж, люди реально сходят с ума по хоккею. Стоимость билетов значительно выше. Люди в Канаде просто не могут жить без национальной игры.

— Российские монреальцы значительно помогли с адаптацией в начале сезона, когда провели несколько матчей за первую команду?

— Конечно, у нас же русская мафия была (улыбается). Понятно, в команде общались со всеми, но тусовались в основном русской компанией. Правда, в самолетах ни разу не попал за четырехместный стол — когда играли в карты, последним садился Радулов, а я не умещался. Все парни очень помогли, — шутили и подкалывали, так что практически никакой адаптации не было.

— Каковы планы на сезон?

— Хочу заиграть в НХЛ уже в этом году и сделаю для этого все — проведу хорошее лето во Флориде и в России, потренируюсь, стану сильнее как хоккеист. Все — в моих руках, должно получиться.