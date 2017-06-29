Бывший тренер сборной России оценил перспективы Панарина в «Коламбусе»

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«Если клуб отказывается от хоккеиста, то от этого выигрывает хоккеист. Панарин сумеет себя реализовать в другой команде. Артемий — мастер, который в состоянии это сделать. А чем закончится политика, которую взял его предыдущий клуб?! Не знаю, посмотрим», — сказал Плющев.

Также специалист отметил, что возможный переход Ильи Ковальчука в «Коламбус» положительно скажется на игре команды. «Там идут какие-то финансовые переговоры. Но на Ковальчука ходят смотреть. Многие восхищаются его мастерством. Если они договорятся, то никаких проблем не будет ни у “Коламбусу”, ни у Ильи. Не забудьте, что они вместе с Панариным выигрывали Кубок Гагарина», — добавил бывший главный тренер сборной России.

23 июня «Чикаго» обменял форварда сборной России Артемия Панарина в «Коламбус». Взамен «ястребы» получили нападающего «Блю Джекетс» Брендона Саада.

Позднее президент «Коламбуса» Джон Дэвидсон подтвердил интерес к еще одному российскому форварду Илье Ковальчуку.