Радулов не вернется в Россию

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Радулову хорошо за океаном.

Несмотря на то что один из ведущих российских хоккеистов Александр Радулов, проведший удачный сезон за «Монреаль Канадиенз», по-прежнему остается без нового контракта, а в России им интересуется уфимский «Салават Юлаев», скорее всего форвард продолжит карьеру в НХЛ.

Согласно сведениям инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, опубликовавший информацию в своем твиттере, российским напаюающим интересуются 10−11 команд НХЛ.

При этом Радулов не собирается посещать клубы с визитами, оценивая возможные предложения, но не исключает и продолжения карьеры в Монреале, где он за сезон в составе «Канадиенз» набрал 54 (18+36) очка в 76 матчах.

Александр требовал у «Монреаля» долгосрочное соглашение на сумму в $6−7 млн, однако пока такого предложения от команды не получил.

У «Канадиенз» в данный момент под «потолком» свыше $21 млн, но клубу надо переподписывать Андрея Маркова, Алекса Гальченюка и еще несколько менее значимых хоккеистов, среди которых Никита Нестеров.

При этом канадская команда рассчитывает на подписание еще и кого-то из свободных агентов, а через сезон ей нужно будет перезаключать соглашения с ведущим форвардом Томашем Плеканецом и основным голкипером Кэри Прайсом.

Деньги у «Монреаля» на Радулова сейчас имеются, но руководство не очень хочет заключать контракт на долгий срок, расходясь в этом с хоккеистом.

С 1 июля нападающий сможет заключить соглашение с любой командой лиги? и очевидно, что раньше этой даты ждать официальных новостей по его ситуации не приходится.

В России на Радулова претендует практически родной для него уфимский «Салават Юлаев», а также возможны варианты с казанским «Ак Барсом» и «Металлургом» из Магнитогорска, но любому из этих клубов придется заплатить больше энхаэловских — $8−10 млн.

А вот вариант возвращения в ЦСКА или подписание контракта с питерским СКА инсайдер КХЛ журналист Алексей Шевченко исключил.

Но все-таки приоритетом для Радулова остается НХЛ, тем более в его случае вряд ли работает аргумент олимпийского сезона — у хоккеиста натянутые отношения с главным тренером сборной страны Олегом Знарком.

Камбэк Емелина.

Возможно, медлят в «Монреале» с вопросом контракта Радулова, потому что заняты вопросами укрепления обороны. Сейчас, по информации TSN, в клубе изучают варианты возвращения выбранного на драфте расширения «Вегасом» Алексея Емелина. Его контракт весом в $4,1 млн будет действовать еще один сезон.

Впрочем, «Канадиенз» является не единственным претендентом на сверхжесткого российского защитника — о его трейде задумывается «Оттава», потерявшая на драфте расширения Марка Мето.

Мето был ключевым игроком команды. Действуя в паре с Эриком Карлссоном, он придавал баланс действиям первого звена, подчищая в обороне за фактически исполняющим роль «полузащитника» шведом.

У «Голден Найтс» после драфта перебор защитников, и «Сенаторз» рассчитывают выменять на роль Мето «домоседа» Емелина.

Правда, учитывая, что Мето «золотые рыцари» уже отдали «Далласу», сделать это будет очень непросто. Есть ощущение, что Джордж Макфи брал Емелина для своей команды, а не для последующей сделки с его участием.

Да и цена на россиянина точно будет кусаться. За то чтобы не забирать на драфте расширения Мето, генменеджер «Вегаса» требовал у «Оттавы» первый выбор на драфте 2018 года. Вряд ли за трейд Емелина цена будет ниже.

Якупов получит шанс.

Появилась информация, что контракт не получившему квалификационного предложения от «Сент-Луис Блюз» российскому нападающему Наилю Якупову может предложить «Ванкувер Кэнакс».

Многострадальный молодой форвард, вечно ходящий в подающих надежды, так и не нашел себя уже во второй команде в лиге после «Эдмонтон Ойлерз», но надеется на новый шанс.

Впрочем, эксперт, комментатор, а в прошлом известный хоккеист Рэй Ферраро очень четко охарактеризовал стиль игры вингера:

«Якупов играет так, будто убегает от пчелиного роя. Он не очень хорошо читает игру», — отметил Ферраро.

Для Наиля испытывающий кадровые проблемы с форвардами «Ванкувер» может стать отличным вариантом, где он сможет играть в топ-6. А вот для канадской команды такое приобретение кажется абсолютно бессмысленным, а в каком-то смысле и даже губительным.

«Коламбус» подумывает о Ковальчуке.

Только что выменявший у «Чикаго Блэкхокс» Артемия Панарина «Коламбус Блю Джекетс» подумывает о том, чтобы подписать вдобавок к нему бывшего партнера форварда по СКА Илью Ковальчука.

«На днях у нас был разговор с агентом Ковальчука Джеем Гроссманом, — рассказал Sportsnet президент клуба Джон Дэвидсон. — Мы договорились быть на связи. Вскоре наш генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен примет решение».

При этом сначала «голубым мундирам» придется как-то договариваться с «Нью-Джерси Девилз», который обладает правами на российского форварда.

В то же время член совета директоров питерского СКА Александр Медведев недавно анонсировал «позитивные обновления» в ситуации с продлением истекшего контракта Ильи с действующим обладателем Кубка Гагарина.

Лагерь новичков в «Вегасе».

Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории лагерь новичков. На нем в числе прочих работают сразу трое молодых российских игроков.

Речь идет о голкипере Максиме Жукове, которого «золотые рыцари» выбрали на драфте новичков этого года в четвертом раунде под общим 96-м номером, а также о защитниках Дмитрии Осипове и Алексее Соловьёве, процедуру драфта не проходивших.