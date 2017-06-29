«Калгари» попросил суд прекратить дело по иску рефери к толкнувшему его Уайдману

Клуб указал в заявлении, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн считает, что по уставу лиги дело должно рассматриваться в арбитраже.



В апреле Хендерсон подал на Уайдмана в суд с целью взыскать более $ 10 млн за ущерб, причинённый здоровью. В январе 2016 года в ходе матча с «Нэшвилл Предаторз» (1:2), Уайдман попал под хит форварда «Предаторз» Миикки Саломяки, ударился головой и по пути на скамейку своей команды атаковал в спину Хендерсона, уронив того на лёд. Защитник был дисквалифицирован на 20 матчей, впоследствии количество игр сократили до 10.