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29 июня 2017, 14:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Калгари» попросил суд прекратить дело по иску рефери к толкнувшему его Уайдману

«Калгари Флэймз» попросил суд прекратить дело по иску рефери НХЛ Дона Хендерсона к защитнику команды Деннису Уайдману и клубу, сообщает TSN.

Клуб указал в заявлении, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн считает, что по уставу лиги дело должно рассматриваться в арбитраже.

В апреле Хендерсон подал на Уайдмана в суд с целью взыскать более $ 10 млн за ущерб, причинённый здоровью. В январе 2016 года в ходе матча с «Нэшвилл Предаторз» (1:2), Уайдман попал под хит форварда «Предаторз» Миикки Саломяки, ударился головой и по пути на скамейку своей команды атаковал в спину Хендерсона, уронив того на лёд. Защитник был дисквалифицирован на 20 матчей, впоследствии количество игр сократили до 10.

Калгари Флэймз
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