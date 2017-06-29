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29 июня 2017, 13:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа» подписала двухлетний контракт с форвардом Дюмоном на $ 1,3 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Габриэлем Дюмоном с зарплатой $ 650 тыс. в год.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. В первый год соглашение будет носить односторонний характер, во второй — двусторонний.

26-летний Дюмон в прошедшем сезоне принял участие в 39 матчах за основную команду, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя передачами, а также набрал 29 штрафных минут. Кроме того, он выступал за «Сиракьюз» в АХЛ, в 20 матчах регулярного чемпионата набрав 10 (5+5) результативных баллов. В 22 играх плей-офф он отметился 11 (5+6) очками и помог команде дойти до финала Кубка Колдера.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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