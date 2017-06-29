«Виннипег» проявляет интерес к защитнику Куликову и вратарю Мэйсону

26-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Баффало Сэйбрз», у него заканчивается трёхлетний контракт, по которому он получал $ 4,33 млн за сезон. Из-за травмы спины Куликов провёл в регулярном сезоне только 47 матчей, набрав 5 (2+3) очка.



29-летний Мэйсон в составе «Филадельфии Флайерз» одержал 26 побед в 55 матчах с процентом отражённых бросков 90,8 и коэффициентом надёжности 2,66.