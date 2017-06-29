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29 июня 2017, 11:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Оттава» и «Монреаль» интересуются возможностью приобрести Алексея Емелина

«Монреаль Канадиенс» изучает возможность вернуть защитника Алексея Емелина, который был выбран «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения.

Монреаль Канадиенс изучает возможность вернуть защитника Алексея <span class=error>Емелина</span> который был выбран Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> на <span class=error>драфте</span> расширения. Увеличить
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Также к россиянину проявляет интерес «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает TSN.

Россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности «-18». В прошедшем сезоне на его счету 10 (2+8) результативных баллов в 76 играх при показателе полезности «+1». У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.

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