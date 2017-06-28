На драфте лиги CHL было выбрано 19 россиян

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В первой десятке было выбрано сразу четыре россиянина. Под первым номером драфта был выбран нападающий Андрей Свечников, под вторым номером ушёл форвард Александр Хаванов, под 4-м 8-м номерами были выбраны нападающие Алексей Торопченко и Дмитрий Завгородный соответственно.



Каждый клуб CHL на драфте может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки.