На драфте лиги CHL было выбрано 19 россиян
На драфте Канадской хоккейной лиги было выбрано 19 российских хоккеистов, информирует официальный сайт организации.
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В первой десятке было выбрано сразу четыре россиянина. Под первым номером драфта был выбран нападающий Андрей Свечников, под вторым номером ушёл форвард Александр Хаванов, под 4-м 8-м номерами были выбраны нападающие Алексей Торопченко и Дмитрий Завгородный соответственно.
Каждый клуб CHL на драфте может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки.
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