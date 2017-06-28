«Монреаль» хочет вернуть Емелина из «Вегаса»?
Руководство «Монреаля» рассматривало возможность возвращения защитника Алексея Емелина из «Вегаса», утверждает TSN.
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О подробностях данного решения не сообщается.
Напомним, что 31-летний россиянин пополнил состав «Голден Найтс» в результате драфта расширения. Позже появилась информация о том, что клуб из
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