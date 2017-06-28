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28 июня 2017, 20:21 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Монреаль» хочет вернуть Емелина из «Вегаса»?

Руководство «Монреаля» рассматривало возможность возвращения защитника Алексея Емелина из «Вегаса», утверждает TSN.

Руководство Монреаля рассматривало возможность возвращения защитника Алексея <span class=error>Емелина</span> из Вегаса. Увеличить
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О подробностях данного решения не сообщается.

Напомним, что 31-летний россиянин пополнил состав «Голден Найтс» в результате драфта расширения. Позже появилась информация о том, что клуб из Лас-Вегаса рассматривает возможность обмена хоккеиста.

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