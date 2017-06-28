Болельщики «Тампы» приветствовали Сергачева плакатом на русском языке
Болельщики «Тампа-Бэй» на первой тренировке поприветствовали защитника Михаила Сергачева плакатом на русском языке, сообщает Tampa Bay Times.
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Фанаты поддержали россиянина.
Напомним, что 19-летний хоккеист был обменян из «Монреаля» в «Тампу». Взамен «Канадиенс» получили нападающего Джонатана Друэна и право выбора в шестом раунде драфта-2018.
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