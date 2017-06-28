Что выберет Макдэвид: деньги или кубки?

ПОЧЕМУ ТОРЖЕСТВУЕТ ТОРОНТО?

Питер Чиарелли, как и любой генеральный менеджер, не может иметь кристально чистую репутацию в плане сделок. Да, он отдал из «Бостона» Тайлера Сегина и Джонни Бойчака, возможно, дал лишние деньги защитнику Адаму Макуэйду или Туукке Раску, но все это (кроме Сегина) такие мелочи, что на образ его они никак не повлияли. На фоне иных коллег он и вовсе святой. Уже в этом сезоне Чиарелли за свою бурную деятельность в «Эдмонтоне» заслуживал приз лучшему генеральному менеджеру.

Можно ли представить, что он, находясь в относительно трезвом уме, действительно предложит Коннору Макдэвиду соглашение с кэпхитом (внимание!) более 13 миллионов долларов?

Кстати, первая информация про этот контрактный армагеддон поступила от журналиста TSN Даррена Дрегера. Дрегер — инсайдер с большой буквы, но сказал он это во время радиоэфира в Торонто, к которому имеет непосредственное отношение. Нужно понимать, как хоккейное сообщество во всей агломерации этого города настроено по поводу Мадкэвида.

И местное население, и представители медиа все еще очень ревностно относятся к тому, что Коннор в результате драфт-лотереи достался не им. Да, команда годом позже заполучила Остона Мэттьюса, и с имеющимся у них набором молодых гениев жаловаться вообще не на что, но такова специфика хоккейных отношений в Канаде. Для аудитории в Торонто не было ничего приятнее, чем услышать эту новость, которая в случае правдивости означала бы, что «Ойлерз» вместе с Макди ничего не светит.

Днем позже Дрегер дал задний ход и сказал: «Верю ли я, что Макдэвид получит 14 миллионов в год от “Эдмонтона”? Нет. Верю ли я, что это фигурирует в переговорах? Да». Даррен намекнул на пару крайне компетентных источников, но все же не исключено, что даже такой авторитет, как Дрегер (или его окружение), мог ошибаться — намеренно или без задней мысли. Проще поверить в это, чем в то, что Чиарелли тронулся умом. Сейчас планка слухов о контракте, правда, чуть снизилась — до 13,25 миллионов долларов.

РАЗРУШЕНИЕ «ЭДМОНТОНА»

Макдэвид, безусловно, один из главных хоккеистов мира прямо сейчас, и в «Эдмонтоне» его ждет долгая и, вероятно, счастливая карьера. Именно с приходом Коннора люди в организации наконец зашевелились, появился внятный тренерский штаб, менеджмент, совершающий сделки, от которых не тянет ни в смех, ни в слезы.

«Нефтяники» как строящаяся (по-прежнему) команда пока не имеют под потолком откровенных «висяков», тяжелых контрактов, тянущих платежку вниз. Впоследствии таким камнем на шее может стать соглашение с Лучичем, который до 35 лет будет получать по шесть миллионов, но на данный момент у «Ойлерз» в наличии 18 миллионов — для высвобождения дополнительных денег был обменян Джонатан Эберле. Пока развернуться есть где.

Но не надо быть экспертом TSN, чтобы понять, что гипотетический огромный контракт Макдэвида разрушит команду. Хорошо укомплектованной в плане зарплатной ведомости выглядит у «Ойлерз» только оборона. Все четыре ведущих защитника подписаны минимум до 2022 года, и топовая в будущем пара Клефбом — Ларссон будет получать на двоих чуть больше восьми миллионов.

Даже с учетом роста потолка зарплат у «Ойлерс» хватает проблем в остальных линиях. Во-первых, в статусе ограниченно свободного игрока находится Леон Драйзайтль, и вместе с Макдэвидом он рискует «скушать» из потолка зарплат приличный кусок. Через год без контрактов будут Марк Летесту и Патрик Марун — крепкие бойцы, которых не заменишь в один момент. В плей-офф без таких делать нечего. Через два сезона окончится срок соглашения у голкипера Кэма Тэлбота, которому на тот момент будет уже 31.

И каким же образом Чиарелли собирается искать игроков на все эти позиции, если будет платить Макдэвиду больше, скажем, 11 миллионов? Нет сомнений, что многие игроки согласны на определенные уступки, чтобы попасть в молодой контендер, — так поступил Лучич, который в теории должен был остаться в «Лос-Анджелесе», но выбрал игру с Макдэвидом. И в дедлайн, и в межсезонье «Ойлерз» еще много сезонов будут иметь шансы для точечных усилений под предлогом «да вы вообще знаете, кто у нас играет».

Однако в случае если капитан «Эдмонтона» подпишет злосчастное соглашение, скажем, условно «13 на 8», то ситуация вокруг команды в корне изменится. Помимо вполне логичных проблем с потолком «Ойлерз» могут столкнуться с непониманием внутри состава. Не секрет, что тот же Леон Драйзайтль пока ждет того, какие деньги получит Макдэвид. Разве он согласится на скидку, если увидит, какой контракт урвал его партнер по команде?

КАК ТЭЙВЗ И КЕЙН

Драйзайтль и Макдэвид это фактически Кейн и Тэйвз следующего поколения. История циклична. Наверняка «Эдмонтон» красиво обставит подписание контрактов с двумя своими главными игроками. Будет созвана большая пресс-конференция, на ТВ появится множество пафосных сюжетов об исторически важном для франшизы решении. Точно такой же антураж был в Чикаго вокруг соглашений Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза три года назад.

Сразу после этого звездная парочка выиграла третий Кубок Стэнли, но как только контракты вступили в силу, в «Чикаго» начались проблемы. Ядро состава до этого лета удавалось сохранить, да и то во многом благодаря удачной сделке с защитником Данканом Китом, который был подписан еще до локаута-2013 сроком сразу на 13 (!) лет.

Но глубины состава не хватало, что болезненно ударило по команде в плей-офф. Нельзя сказать, что перспективы «Блэкхокс» теперь навсегда зарыты под слоем долларов из карманов двух лидеров, но менеджмент команды вынужден выкладываться по максимуму, чтобы вернуть «Индейцев» в боеспособное состояние.

И все же нельзя не отметить, что на момент подписания самых громких на данный момент контрактов в лиге Кейн и Тэйвз имели за плечами солидное резюме в виде двух Кубков, плюс у каждого имелся «Конн Смайт Трофи». То же можно сказать и о 10-миллионном соглашении капитана «Лос-Анджелеса» Анже Копитара. Результаты словенца катастрофически упали, но два перстня нападающего говорят о многом.

За плечами Макдэвида, при всем его несомненно космическом таланте, таких заслуг пока нет. Более того, их и не будет, если Коннор и Чиарелли совершат главные ошибки в своих карьерах. «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи», которые Макди еще выиграет, безусловно, будут свидетельством хорошей карьеры, даже отличной карьеры. Но едва ли он пришел в хоккей за этим.

Пока Макдэвид, несмотря на юный возраст, стоически выдерживал пресс хоккейной общественности мира, Канады и города Эдмонтона, в частности. Никто не ждет от него самопожертвования Стивена Стэмкоса с его контрактом на 8,5 миллиона в год. Речь идет о простом выборе между деньгами и Кубками, которые при правильном решении долго себя ждать не заставят.

СТАНЕТ ЛИ МАКДЭВИД САМЫМ ДОРОГИМ ХОККЕИСТОМ НХЛ?

Если нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подпишет новый контракт с клубом со среднегодовой зарплатой более 10,5 миллиона долларов за сезон, то он обойдет форвардов «Чикаго» Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза в списке самых дорогих хоккеистов НХЛ. Максимально возможная зарплата Макдэвида по правилам лиги составляет пятую часть от потолка зарплат, который на данный момент равен 75 миллионам долларов — 15. (Кирилл БУРДАКОВ).