Андрей Свечников выбран под первым номером драфта CHL
Российский нападающий Андрей Свечников выбран под первым номером драфта Канадской хоккейной лиги (CHL), информирует
пресс-служба лиги. В пользу форварда сделал выбор «Барри Кольтс».
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Напомним, что недавно состав этого клуба пополнил другой россиянин Алексей Липанов. Они вместе играли в одной тройке в юниорской сборной России.
Александр Хованов выбран «Монктон Уалдкэтс» под вторым номером драфта. Алексей Торопченко стал четвертым номером. Его выбрал «Гелф Сторм». Дмитрий Завгородний — восьмой («Римуски Осеаник»), Никита Охотюк — 16-й номер драфта («Оттава 67»).
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