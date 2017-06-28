Андрей Свечников выбран под первым номером драфта CHL

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что недавно состав этого клуба пополнил другой россиянин Алексей Липанов. Они вместе играли в одной тройке в юниорской сборной России.

Александр Хованов выбран «Монктон Уалдкэтс» под вторым номером драфта. Алексей Торопченко стал четвертым номером. Его выбрал «Гелф Сторм». Дмитрий Завгородний — восьмой («Римуски Осеаник»), Никита Охотюк — 16-й номер драфта («Оттава 67»).