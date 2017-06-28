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28 июня 2017, 19:25 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Андрей Свечников выбран под первым номером драфта CHL

Российский нападающий Андрей Свечников выбран под первым номером драфта Канадской хоккейной лиги (CHL), информирует пресс-служба лиги. В пользу форварда сделал выбор «Барри Кольтс».

Российский нападающий Андрей <span class=error>Свечников</span> выбран под первым номером <span class=error>драфта</span> Канадской хоккейной лиги (CHL)/ Увеличить
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Напомним, что недавно состав этого клуба пополнил другой россиянин Алексей Липанов. Они вместе играли в одной тройке в юниорской сборной России.

Александр Хованов выбран «Монктон Уалдкэтс» под вторым номером драфта. Алексей Торопченко стал четвертым номером. Его выбрал «Гелф Сторм». Дмитрий Завгородний — восьмой («Римуски Осеаник»), Никита Охотюк — 16-й номер драфта («Оттава 67»).
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