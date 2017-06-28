50 лучших русских в истории НХЛ. Часть 3-я. Фетисов — 30-й, Тарасенко — 28-й
Новая часть суперрейтинга сильнейших российских хоккеистов в истории заокеанской лиги от журналистов «СЭ».
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30. Вячеслав ФЕТИСОВ, защитник (1958).
Клубы НХЛ:
Статистика в чемпионате: 228 (36+192) очков в 546 матчах, «+114»
Статистика в Кубке Стэнли: 28 (2+26) очков в 116 матчах, «+3»
Кубки Стэнли: 2 (1997, 1998).
Приехал в НХЛ лишь в 31 год, когда карьера уже пошла на спад, но доиграл аж до 40 за счет потрясающего хоккейного интеллекта, позволявшего ему оставаться бесконечно полезным до самого завершения. Стоит, впрочем, признать, что в
Однако в «Ред Уингз», куда вскоре перебрался и его старый добрый товарищ по знаменитейшей «КЛМФК» Игорь Ларионов, став последним кусочком паззла под названием «Русская пятерка», до сих пор занимающего важное место в истории всей лиги, не только «Крыльев», пережил возрождение, став очень важной частью обороны одной из мощнейших команд 1990-х.
Скотти Боумэн позволял ему показывать свои лучшие качества: феноменальное катание, видение площадки, умение в доли секунды найти партнера шайбой и в движении с любой дистанции в любой точке площадки, классные подключения. И Фетисов отблагодарил его сполна, помог и так «закольцованному» великому тренеру добавить в коллекцию еще два перстня. (Игорь ЕРОНКО).
29. Дмитрий ЮШКЕВИЧ, защитник (1971).
Клубы НХЛ: Филадельфия (1992−1995, 2003), Торонто (1995−2002), Флорида (2002),
Статистика в чемпионате: 225 (43+82) очков в 786 матчах, «-21»
Статистика в Кубке Стэнли: 19 (4+19) очков в 72 матчах, «+13»
Кубки Стэнли: нет.
Как говорил о нем Джереми Реник: «Юшкевич всегда был готов залезть тебе под кожу, цеплял, прихватывал и бил, но ни за что не отпускал. Всегда оказывался против лицом. Такие парни бесконечно ценны для любой команды». И он был предельно ценным как в «Филадельфии», где сразу прижился, поскольку, поиграв в «Динамо» у Владимира Юрзинова, был хорошо готов к энхаэловскому стилю с присущей ему высокой плотностью, что выливалось в простые решения.
Такой хоккей ему идеально подходил: всегда идеально готовый физически защитник выигрывал единоборства пачками и здорово умел выбросить шайбу в среднюю зону на бегущего. Пусть он не раздавал силовые приемы направо и налево, но все равно остается одним из самых жестких российских защитников в истории НХЛ. Да еще и занимает 12-ю строчку в списке самых результативных. (Игорь ЕРОНКО).
28. Владимир ТАРАСЕНКО, нападающий (1991).
Клубы НХЛ:
Статистика в чемпионате: 284 (145+139) очка в 341 матче, «+54»
Статистика в Кубке Стэнли: 32 (22+10) очка в 44 матчах, «-6»
Кубки Стэнли: нет.
Из молодого поколения российских звезд именно Тарасенко первым укрепился в статусе
Если Андрей Коваленко — это танк Т-72, то Тарасенко — как минимум Т-90 (до «Арматы» пока
Проблема у Тарасенко только одна — партнеры по атаке «Блюз», а точнее отсутствие таковых элитного уровня. Он не слишком хорош в качестве плеймейкера, а подносить снаряды (особенно в
27. Сергей САМСОНОВ, нападающий (1978).
Клубы НХЛ: Бостон (1997−2006), Эдмонтон (2006), Монреаль (2006−2007), Чикаго (2007−2008), Каролина (2008−2011), Флорида (2011)
Статистика в чемпионате: 571 (235+336) очко в 888 матчах, «+11»
Статистика в Кубке Стэнли: 47 (18+29) очков в 76 матчах, «+7»
Кубки Стэнли: нет
Индивидуальные призы: Колдер Трофи (1998).
Перспективы Сергея Самсонова в юношеские годы легко сравнимы с перспективами Малкина, Овечкина или Ковальчука в том же возрасте. Невысокого росточка нападающий
Разумеется, в 90-е столь перспективный форвард мог продолжить карьеру только за океаном. Сезон за команду ИХЛ «Детройт Вайперс» он закончил в ранге чемпиона, был выбран на драфте «Бостоном» под 8-м номером. В сезоне-1997/98 стал лучшим новичком с 47 (22+25) очками в 81 матче регулярки, обойдя самого Джо Торнтона — одноклубник Самсонова дебютировал тогда же. Впереди были непокоренные вершины, на которые, казалось, Самсонов непременно заберется. Однако Сергея подкосил сезон-2002/03: он получил сразу три травмы и уже не вернулся на прежний уровень.
В локаут-2004/05 он стал чемпионом с московским «Динамо», а в 2010-м приехал в Россию в составе «Каролины» на выставочный матч против СКА. Во время визита президент КХЛ Александр Медведев вручил ему забытую золотую медаль чемпионата России. В том же сезоне Самсонов бесславно закончил карьеру игрока. В настоящий момент он возглавляет департамент по развитию защитников в «Харрикейнз». (Марат САФИН).
26. Виктор КОЗЛОВ, нападающий (1975).
Клубы НХЛ:
Статистика в чемпионате: 537 (198+339) очков в 897 матчах, «-3»
Статистика в Кубке Стэнли: 12 (4+8) очков в 35 матчах, «-6»
Кубки Стэнли: нет.
Те, кто успел застать пару сезонов Козлова в московском «Динамо», куда его в 17 лет выцепили из тольяттинской «Лады», не дадут соврать — казалось, что из долговязого паренька получится звезда мирового уровня: габариты, великолепные руки, светлая голова и необъятный простор для роста. Если бы не смутное время постперестроечной России начала 1990-х, то, быть может, под крылом Петра Воробьева Козлов бы окреп и отправился покорять Северную Америку чуть позже, а не в 19.
Было очевидно, что он еще не созрел для энхаэловской «мясорубки», тем более что попал в команду с весьма специфическим менеджментом и своеобразным главным тренером Кевином Констэнтайном. Русскоязычные игроки были обменяны один за другим (Макаров, Ларионов, Озолиньш), задержался только Назаров. Козлов выданных авансов оправдывать не спешил, поэтому и от него со временем избавились, отправив во «Флориду».
«Пантеры» после сенсационного финала Кубка Стэнли-1996 вели полную грусти жизнь аутсайдера. Козлов за семь лет в этой команде только один раз поиграл в
Наверное, мягкому, воспитанному Козлову не хватило характера и спортивной наглости, чтобы реализовать себя в полной мере. Последние три года карьеры в России он больше лечился, чем играл, но никак не хотел оставить дело, которому посвятил всю сознательную жизнь. По ходу сезона-2015/16 он перебрался за скамейку, став помощником Ильи Воробьева в «Магнитке», и не прогадал — уральцы завоевали Кубок Гагарина. (Михаил ЗИСЛИС).
25. Александр СЕМИН, нападающий (1984).
Клубы НХЛ: Вашингтон (2003−2004, 2006−2012), Каролина (2012−2015), Монреаль (2015)
Статистика в чемпионате: 517 (239+278) очков в 650 матчах, «+71»
Статистика в Кубке Стэнли: 34 (15+19) очка в 51 матче, «-1»
Кубки Стэнли: нет.
Не было в истории российского хоккея другого игрока, который
Серьезно: Семин — это идеальный в плане своих атакующих навыков крайний нападающий. Кистевой бросок — один из лучших в НХЛ в ХХI веке, техника и хоккейный интеллект — от бога, катание — прекрасное, габаритами не обделен. Дурацкие удаления — конечно, настоящий бич Семина, который подводил его и на пике карьеры в «Вашингтоне», но за 80-очковые сезоны прощались и такие грехи.
Погубило другое: абсолютно расхлябанное отношение к своему таланту, которое сначалоа лишило Александра места в НХЛ, а теперь грозит оставить его без нормального контракта даже в КХЛ. Если за океаном
Он мог встать в один ряд с великими — но пошел по другому пути. Однако критика заслуженна, но Семин — это далеко не Николай Жердев, который мог стать большим игрок, но не реализовал даже и десяти процентов своего таланта (и в наш рейтинг, разумеется, не попал). Александр провел более 600 матчей со средней результативностью 0,8 очка за игру и трижды пробивал отметку в 30 голов за сезон. Неплохо для хоккеиста, чью карьеру считают неудачной, не правда ли? (Павел КЛИМОВИЦКИЙ).
24. Дарюс КАСПАРАЙТИС, защитник (1972).
Клубы НХЛ: Айлендерс (1992−1996), Питтсбург (1996−2002), Колорадо (2002), Рейнджерс (2002−2007),
Статистика в чемпионате: 163 (27+136) в 863 матчах, «+39»
Статистика в Кубке Стэнли: 12 (2+10) очков в 83 матчах, «-9»
Кубки Стэнли: нет.
Если
Негабаритный, но очень крепкий защитник наводил ужас на всю НХЛ. Для него не существовало никаких авторитетов: Каспарайтис не боялся ни лидеров, не общественного порицания ….
… ни будущей жестокой расправы за свою игру.
Уроженец литовского Электреная в 14-летнем возрасте был привезен в Москву, поэтому его смело можно назвать воспитанником «Динамо». Как и все, кто был на ведущих ролях в умирающем чемпионате СССР, он отправился в НХЛ, где провел лучшие годы своей карьеры, став символом надежной игры в обороне, чистейших и эффектных силовых приемов жесткости и жестокости одновременно.
НХЛ 90-х по сравнению с современным хоккеем — это настоящие бои без правил. Как только лига начала бороться с грязью, а хоккей становился все быстрее, Каспарайтис оказался в АХЛ, а затем вернулся в Россию.
Из Дарюса мог бы выйти неплохой тренер, но неуступчивость на льду неуклонно сочеталась с позицией правдоруба в жизни. Принцип «что думаю, то и говорю» не позволил ему сработаться с тренерским штабом двух чешских специалистов — Вацлавом Сикорой и его помощником Яном Вотрубой. Каспарайтис со скандалом ушел с тренерской должности в СКА, переселился в Майами, где занимается операциями с недвижимостью и наслаждается жизнью, воспитывая своих многочисленных детей. (Марат САФИН).
23. Владимир МАЛАХОВ, защитник (1968).
Клубы НХЛ: Айлендерс (1992−1995), Монреаль (1995−2000),
Статистика в чемпионате: 346 (86+260) очков в 712 матчах, «+48»
Статистика в Кубке Стэнли: 27 (8+19) очков в 75 матчах, «-2»
Кубки Стэнли: 1 (2000).
Он начинал в бенди, где и приобрел отличавшее его шикарное катание, а также умение использовать свободное пространство. Именно эти его навыки помогли ему в дебютном сезоне войти в символическую сборную новичков НХЛ — наряду с Линдросом и Селянне. В «Айлендерс» все складывалось даже очень хорошо, но, к сожалению, последовал обмен в «Монреаль», где у него, да и не только у него, а чуть ли не у всей команды, не сложились отношения с Марио Трамбле.
А к приходу Алена Виньо жесткий и очень неуступчивый Малахов был уже поистрепан травмами, и хотя показывал отличный хоккей, первые два сезона так и остались самыми результативными в его карьере. Перед началом сезона-1999/2000 он получил тяжелейшее повреждение колена, в результате чего пропустил больше половины сезона, а вскоре после возвращения был обменян в дедлайн в «Нью-Джерси».
Сделка, впрочем, получилась для него удачной: именно в «Девилз», под руководством двух великих защитников Ларри Робинсона и Вячеслава Фетисова он сходу выиграл Кубок Стэнли и стал членом Тройного золотого клуба. Дальше был переход в «Рейнджерс» и еще одна сложнейшая травма колена,
22. Владимир КОНСТАНТИНОВ, защитник (1967).
Клубы НХЛ: Детройт (1991−1997)
Статистика в чемпионате: 175 (47+128) очков в 446 матчах, «+185»
Статистика в Кубке Стэнли: 19 (5+14) очков в 82 матчах, «+16»
Кубки Стэнли: 1 (1997).
Владимир Константинов. Последний воин
Провел в НХЛ всего шесть сезонов, после чего его короткую, но очень яркую карьеру оборвала автокатастрофа, в которой был повинен водитель лимузина, отвозившего Константинова и Фетисова домой после вечеринки «Детройта» по случаю победы в Кубке Стэнли, первой после перерыва в 42 года. Фетисов отделался легким испугом, а вот «Владинатор» впал в кому, в результате чего в организме произошли нарушения, не совместимые с хоккеем.
За сезон до того Владимир лидировал в лиге по «плюс-минус» с совершенно фантастическим показателем в «+60», что до сих пор является рекордом современной эпохи (сама НХЛ датирует ее начало 1992 годом), в своем последнем был номинирован на «Норрис Трофи», приз лучшему защитнику сезона, и в принципе играл огромную роль в обороне «Ред Уингз», идеально дополняя «Русскую пятерку» высоким хоккейным интеллектом, хорошим катанием и технической оснащенности, а также, что важно, физической мощью и бесстрашием, уничтожая любого зазевавшегося соперника. Высокоуровневых оборонцев подобного формата в России с тех пор не появлялось.
21. Алексей ЖИТНИК, защитник (1972).
Клубы НХЛ:
Статистика в чемпионате: 471 (96+375) очко в 1085 матчах, «-53»
Статистика в Кубке Стэнли: 39 (9+30) очков в 98 матчах, «-33»
Кубки Стэнли: нет.
Твердая уверенность в том, что Житник остается самым недооценённым защитником советской школы, игравшим в НХЛ, никуда не делась даже после того момента, как он завершил карьеру. Уроженец Киева, имевший всего за своими плечами всего три сезона в чемпионате СССР — два в родном «Соколе и один в ЦСКА, сходу завоевал место в составе «Лос-Анджелеса», едва ему исполнилось 20 лет.
О степени его таланта говорит и тот факт, что Житник оказался самым молодым олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ на Играх-1992 в Альбервилле после Алексея Ковалева. Одно дело авансы, другое — их реализация. С этим проблем не было. Выход в финал Кубка Стэнли, 48 очков в регулярке и место в одной пятерке с самим Уэйном Гретцки — Житник выдал блестящий дебютный сезон. Обмен из «Лос-Анджелеса» в «Детройт» легендарного уже на тот момент защитника Пола Коффи был в том числе вызван и отличной игрой новичка.
Молодой защитник задержался в солнечной Калифорнии ненадолго, а на третий год пребывания в НХЛ был обменян в скромный «Баффало», где успел на некоторое время застать Пэта Лафонтэна и Александра Могильного. Звезды «Сэйбрз» в течение полутора лет покинули команду, окончательно превратившуюся в коллектив из мастеров средней руки, разрушителей и «сбитых летчиков». Житник после аристократичного «Лос-Анджелеса» без проблем адаптировался на новом месте, быстро став своим в
Критерии рейтинга «СЭ»: 1. Уровень хоккеиста на пике карьеры; 2. Стабильность; 3. Титулы в НХЛ; 4. Длительность выступлений в НХЛ; 5. Достижения вне НХЛ не учитывались.
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