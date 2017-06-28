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30. Вячеслав ФЕТИСОВ, защитник (1958).

Клубы НХЛ: Нью-Джерси (1989−1995), Детройт (1995−1998)

Статистика в чемпионате: 228 (36+192) очков в 546 матчах, «+114»

Статистика в Кубке Стэнли: 28 (2+26) очков в 116 матчах, «+3»

Кубки Стэнли: 2 (1997, 1998).

Приехал в НХЛ лишь в 31 год, когда карьера уже пошла на спад, но доиграл аж до 40 за счет потрясающего хоккейного интеллекта, позволявшего ему оставаться бесконечно полезным до самого завершения. Стоит, впрочем, признать, что в какой-то другой системе, не «Детройта», он вполне мог сойти с дистанции намного раньше. Достаточно вспомнить, что в «Нью-Джерси» он в свое время плотно присел в запас.

Однако в «Ред Уингз», куда вскоре перебрался и его старый добрый товарищ по знаменитейшей «КЛМФК» Игорь Ларионов, став последним кусочком паззла под названием «Русская пятерка», до сих пор занимающего важное место в истории всей лиги, не только «Крыльев», пережил возрождение, став очень важной частью обороны одной из мощнейших команд 1990-х.

Скотти Боумэн позволял ему показывать свои лучшие качества: феноменальное катание, видение площадки, умение в доли секунды найти партнера шайбой и в движении с любой дистанции в любой точке площадки, классные подключения. И Фетисов отблагодарил его сполна, помог и так «закольцованному» великому тренеру добавить в коллекцию еще два перстня. (Игорь ЕРОНКО).

29. Дмитрий ЮШКЕВИЧ, защитник (1971).

Клубы НХЛ: Филадельфия (1992−1995, 2003), Торонто (1995−2002), Флорида (2002), Лос-Анджелес (2002−2003)

Статистика в чемпионате: 225 (43+82) очков в 786 матчах, «-21»

Статистика в Кубке Стэнли: 19 (4+19) очков в 72 матчах, «+13»

Кубки Стэнли: нет.

Как говорил о нем Джереми Реник: «Юшкевич всегда был готов залезть тебе под кожу, цеплял, прихватывал и бил, но ни за что не отпускал. Всегда оказывался против лицом. Такие парни бесконечно ценны для любой команды». И он был предельно ценным как в «Филадельфии», где сразу прижился, поскольку, поиграв в «Динамо» у Владимира Юрзинова, был хорошо готов к энхаэловскому стилю с присущей ему высокой плотностью, что выливалось в простые решения.

Такой хоккей ему идеально подходил: всегда идеально готовый физически защитник выигрывал единоборства пачками и здорово умел выбросить шайбу в среднюю зону на бегущего. Пусть он не раздавал силовые приемы направо и налево, но все равно остается одним из самых жестких российских защитников в истории НХЛ. Да еще и занимает 12-ю строчку в списке самых результативных. (Игорь ЕРОНКО).

28. Владимир ТАРАСЕНКО, нападающий (1991).

Клубы НХЛ: Сент-Луис (2013-н.в.)

Статистика в чемпионате: 284 (145+139) очка в 341 матче, «+54»

Статистика в Кубке Стэнли: 32 (22+10) очка в 44 матчах, «-6»

Кубки Стэнли: нет.

Из молодого поколения российских звезд именно Тарасенко первым укрепился в статусе франчайз-хоккеиста. Говорим «Сент-Луис» — подразумеваем воспитанника «Сибири».

Если Андрей Коваленко — это танк Т-72, то Тарасенко — как минимум Т-90 (до «Арматы» пока все-таки не дотягивает). Со своими 184 сантиметрами и 99 килограммами он не выглядит ни перекаченным, ни тяжелым, ни тем более обладателем лишнего веса — привет в столицу Татарстана. Владимир — олицетворение пробивной мощи современной НХЛ, причем мощи не узконаправленной, а с огромным запасом мастерства, и именно поэтому в 23 года он получил восьмилетний контракт на 60 миллионов долларов.

Проблема у Тарасенко только одна — партнеры по атаке «Блюз», а точнее отсутствие таковых элитного уровня. Он не слишком хорош в качестве плеймейкера, а подносить снаряды (особенно в плей-офф под высочайшим давлением) почти некому. Тарасенко не так зависим от диспетчера, как тот же Овечкин, но сложно избавиться от ощущения, что играй он даже не с условными Малкиным/Кросби, а хотя бы Кузнецовым/Гранлундом — гроссмейстерские 50 шайб Владимиру бы покорились. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ).

27. Сергей САМСОНОВ, нападающий (1978).

Клубы НХЛ: Бостон (1997−2006), Эдмонтон (2006), Монреаль (2006−2007), Чикаго (2007−2008), Каролина (2008−2011), Флорида (2011)

Статистика в чемпионате: 571 (235+336) очко в 888 матчах, «+11»

Статистика в Кубке Стэнли: 47 (18+29) очков в 76 матчах, «+7»

Кубки Стэнли: нет

Индивидуальные призы: Колдер Трофи (1998).

Перспективы Сергея Самсонова в юношеские годы легко сравнимы с перспективами Малкина, Овечкина или Ковальчука в том же возрасте. Невысокого росточка нападающий чем-то напоминал Никиту Кучерова — не обладая таким феноменальным броском, как Ови/Кови, он был более мобильным и юрким. Сергей дебютировал в ЦСКА в 17, на следующий год забил 21 гол, сыграл за юниорку и молодежку.

Разумеется, в 90-е столь перспективный форвард мог продолжить карьеру только за океаном. Сезон за команду ИХЛ «Детройт Вайперс» он закончил в ранге чемпиона, был выбран на драфте «Бостоном» под 8-м номером. В сезоне-1997/98 стал лучшим новичком с 47 (22+25) очками в 81 матче регулярки, обойдя самого Джо Торнтона — одноклубник Самсонова дебютировал тогда же. Впереди были непокоренные вершины, на которые, казалось, Самсонов непременно заберется. Однако Сергея подкосил сезон-2002/03: он получил сразу три травмы и уже не вернулся на прежний уровень.

В локаут-2004/05 он стал чемпионом с московским «Динамо», а в 2010-м приехал в Россию в составе «Каролины» на выставочный матч против СКА. Во время визита президент КХЛ Александр Медведев вручил ему забытую золотую медаль чемпионата России. В том же сезоне Самсонов бесславно закончил карьеру игрока. В настоящий момент он возглавляет департамент по развитию защитников в «Харрикейнз». (Марат САФИН).

26. Виктор КОЗЛОВ, нападающий (1975).

Клубы НХЛ: Сан-Хосе (1994−1997), Флорида (1997−2004), Нью-Джерси (2004−2006), Айлендерс (2006−2007), Вашингтон (2007−2009)

Статистика в чемпионате: 537 (198+339) очков в 897 матчах, «-3»

Статистика в Кубке Стэнли: 12 (4+8) очков в 35 матчах, «-6»

Кубки Стэнли: нет.

Те, кто успел застать пару сезонов Козлова в московском «Динамо», куда его в 17 лет выцепили из тольяттинской «Лады», не дадут соврать — казалось, что из долговязого паренька получится звезда мирового уровня: габариты, великолепные руки, светлая голова и необъятный простор для роста. Если бы не смутное время постперестроечной России начала 1990-х, то, быть может, под крылом Петра Воробьева Козлов бы окреп и отправился покорять Северную Америку чуть позже, а не в 19.

Было очевидно, что он еще не созрел для энхаэловской «мясорубки», тем более что попал в команду с весьма специфическим менеджментом и своеобразным главным тренером Кевином Констэнтайном. Русскоязычные игроки были обменяны один за другим (Макаров, Ларионов, Озолиньш), задержался только Назаров. Козлов выданных авансов оправдывать не спешил, поэтому и от него со временем избавились, отправив во «Флориду».

«Пантеры» после сенсационного финала Кубка Стэнли-1996 вели полную грусти жизнь аутсайдера. Козлов за семь лет в этой команде только один раз поиграл в плей-офф — в том сезоне он выходил в роскошной тройке с Павлом Буре и Рэем Уитни, установив личный рекорд результативности в 70 очков. Проблемы со здоровьем стали сказываться на действиях центрфорварда, не отличавшегося стабильностью. Последующие годы в «Нью-Джерси», «Айлендерс» и «Вашингтоне», в составе которого Козлов пару лет периодически выходил с Овечкиным и Семиным, он отыграл для хорошем для себя самого уровне. Но разве это можно было сравнить с тем, что от Козлова ждали в начале 1990-х?

Наверное, мягкому, воспитанному Козлову не хватило характера и спортивной наглости, чтобы реализовать себя в полной мере. Последние три года карьеры в России он больше лечился, чем играл, но никак не хотел оставить дело, которому посвятил всю сознательную жизнь. По ходу сезона-2015/16 он перебрался за скамейку, став помощником Ильи Воробьева в «Магнитке», и не прогадал — уральцы завоевали Кубок Гагарина. (Михаил ЗИСЛИС).

25. Александр СЕМИН, нападающий (1984).

Клубы НХЛ: Вашингтон (2003−2004, 2006−2012), Каролина (2012−2015), Монреаль (2015)

Статистика в чемпионате: 517 (239+278) очков в 650 матчах, «+71»

Статистика в Кубке Стэнли: 34 (15+19) очка в 51 матче, «-1»

Кубки Стэнли: нет.

Не было в истории российского хоккея другого игрока, который все-таки стал звездой, но к концу карьеры, которая неизбежно надвигается на Александра, оставил после себя такое цунами разочарования.

Серьезно: Семин — это идеальный в плане своих атакующих навыков крайний нападающий. Кистевой бросок — один из лучших в НХЛ в ХХI веке, техника и хоккейный интеллект — от бога, катание — прекрасное, габаритами не обделен. Дурацкие удаления — конечно, настоящий бич Семина, который подводил его и на пике карьеры в «Вашингтоне», но за 80-очковые сезоны прощались и такие грехи.

Погубило другое: абсолютно расхлябанное отношение к своему таланту, которое сначалоа лишило Александра места в НХЛ, а теперь грозит оставить его без нормального контракта даже в КХЛ. Если за океаном кто-то захочет нарисовать портрет «ленивого русского», первый кандидат, который приходит на ум, очевиден.

Он мог встать в один ряд с великими — но пошел по другому пути. Однако критика заслуженна, но Семин — это далеко не Николай Жердев, который мог стать большим игрок, но не реализовал даже и десяти процентов своего таланта (и в наш рейтинг, разумеется, не попал). Александр провел более 600 матчей со средней результативностью 0,8 очка за игру и трижды пробивал отметку в 30 голов за сезон. Неплохо для хоккеиста, чью карьеру считают неудачной, не правда ли? (Павел КЛИМОВИЦКИЙ).

24. Дарюс КАСПАРАЙТИС, защитник (1972).

Клубы НХЛ: Айлендерс (1992−1996), Питтсбург (1996−2002), Колорадо (2002), Рейнджерс (2002−2007),

Статистика в чемпионате: 163 (27+136) в 863 матчах, «+39»

Статистика в Кубке Стэнли: 12 (2+10) очков в 83 матчах, «-9»

Кубки Стэнли: нет.

Если кто-то не знал, откуда взялась кличка Каспарайтиса «Каспер недружелюбное привидение», то напомним, что так звали персонажа комиксов и мультфильмов, только в оригинале он был «дружелюбным».

Негабаритный, но очень крепкий защитник наводил ужас на всю НХЛ. Для него не существовало никаких авторитетов: Каспарайтис не боялся ни лидеров, не общественного порицания ….

… ни будущей жестокой расправы за свою игру.

Уроженец литовского Электреная в 14-летнем возрасте был привезен в Москву, поэтому его смело можно назвать воспитанником «Динамо». Как и все, кто был на ведущих ролях в умирающем чемпионате СССР, он отправился в НХЛ, где провел лучшие годы своей карьеры, став символом надежной игры в обороне, чистейших и эффектных силовых приемов жесткости и жестокости одновременно.

НХЛ 90-х по сравнению с современным хоккеем — это настоящие бои без правил. Как только лига начала бороться с грязью, а хоккей становился все быстрее, Каспарайтис оказался в АХЛ, а затем вернулся в Россию.

Из Дарюса мог бы выйти неплохой тренер, но неуступчивость на льду неуклонно сочеталась с позицией правдоруба в жизни. Принцип «что думаю, то и говорю» не позволил ему сработаться с тренерским штабом двух чешских специалистов — Вацлавом Сикорой и его помощником Яном Вотрубой. Каспарайтис со скандалом ушел с тренерской должности в СКА, переселился в Майами, где занимается операциями с недвижимостью и наслаждается жизнью, воспитывая своих многочисленных детей. (Марат САФИН).

23. Владимир МАЛАХОВ, защитник (1968).

Клубы НХЛ: Айлендерс (1992−1995), Монреаль (1995−2000), Нью-Джерси (2000), Рейнджерс (2000−2004), Филадельфия (2004), Нью-Джерси (2005−2006)

Статистика в чемпионате: 346 (86+260) очков в 712 матчах, «+48»

Статистика в Кубке Стэнли: 27 (8+19) очков в 75 матчах, «-2»

Кубки Стэнли: 1 (2000).

Он начинал в бенди, где и приобрел отличавшее его шикарное катание, а также умение использовать свободное пространство. Именно эти его навыки помогли ему в дебютном сезоне войти в символическую сборную новичков НХЛ — наряду с Линдросом и Селянне. В «Айлендерс» все складывалось даже очень хорошо, но, к сожалению, последовал обмен в «Монреаль», где у него, да и не только у него, а чуть ли не у всей команды, не сложились отношения с Марио Трамбле.

А к приходу Алена Виньо жесткий и очень неуступчивый Малахов был уже поистрепан травмами, и хотя показывал отличный хоккей, первые два сезона так и остались самыми результативными в его карьере. Перед началом сезона-1999/2000 он получил тяжелейшее повреждение колена, в результате чего пропустил больше половины сезона, а вскоре после возвращения был обменян в дедлайн в «Нью-Джерси».

Сделка, впрочем, получилась для него удачной: именно в «Девилз», под руководством двух великих защитников Ларри Робинсона и Вячеслава Фетисова он сходу выиграл Кубок Стэнли и стал членом Тройного золотого клуба. Дальше был переход в «Рейнджерс» и еще одна сложнейшая травма колена, из-за которой он пропустил почти весь сезон. Он все равно сумел вернуться, но был уже немного не тем Малаховым. Пусть и провел еще несколько сезонов. Однако все равно остается одним из лучших наших защитников. (Игорь ЕРОНКО).

22. Владимир КОНСТАНТИНОВ, защитник (1967).

Клубы НХЛ: Детройт (1991−1997)

Статистика в чемпионате: 175 (47+128) очков в 446 матчах, «+185»

Статистика в Кубке Стэнли: 19 (5+14) очков в 82 матчах, «+16»

Кубки Стэнли: 1 (1997).

Владимир Константинов. Последний воин

Провел в НХЛ всего шесть сезонов, после чего его короткую, но очень яркую карьеру оборвала автокатастрофа, в которой был повинен водитель лимузина, отвозившего Константинова и Фетисова домой после вечеринки «Детройта» по случаю победы в Кубке Стэнли, первой после перерыва в 42 года. Фетисов отделался легким испугом, а вот «Владинатор» впал в кому, в результате чего в организме произошли нарушения, не совместимые с хоккеем.

За сезон до того Владимир лидировал в лиге по «плюс-минус» с совершенно фантастическим показателем в «+60», что до сих пор является рекордом современной эпохи (сама НХЛ датирует ее начало 1992 годом), в своем последнем был номинирован на «Норрис Трофи», приз лучшему защитнику сезона, и в принципе играл огромную роль в обороне «Ред Уингз», идеально дополняя «Русскую пятерку» высоким хоккейным интеллектом, хорошим катанием и технической оснащенности, а также, что важно, физической мощью и бесстрашием, уничтожая любого зазевавшегося соперника. Высокоуровневых оборонцев подобного формата в России с тех пор не появлялось.

21. Алексей ЖИТНИК, защитник (1972).

Клубы НХЛ: Лос-Анджелес (1992−1995), Баффало (1995−2004), Айлендерс (2005−2006), Филадельфия (2006−2007), Атланта (2007−2008)

Статистика в чемпионате: 471 (96+375) очко в 1085 матчах, «-53»

Статистика в Кубке Стэнли: 39 (9+30) очков в 98 матчах, «-33»

Кубки Стэнли: нет.

Твердая уверенность в том, что Житник остается самым недооценённым защитником советской школы, игравшим в НХЛ, никуда не делась даже после того момента, как он завершил карьеру. Уроженец Киева, имевший всего за своими плечами всего три сезона в чемпионате СССР — два в родном «Соколе и один в ЦСКА, сходу завоевал место в составе «Лос-Анджелеса», едва ему исполнилось 20 лет.

О степени его таланта говорит и тот факт, что Житник оказался самым молодым олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ на Играх-1992 в Альбервилле после Алексея Ковалева. Одно дело авансы, другое — их реализация. С этим проблем не было. Выход в финал Кубка Стэнли, 48 очков в регулярке и место в одной пятерке с самим Уэйном Гретцки — Житник выдал блестящий дебютный сезон. Обмен из «Лос-Анджелеса» в «Детройт» легендарного уже на тот момент защитника Пола Коффи был в том числе вызван и отличной игрой новичка.

Молодой защитник задержался в солнечной Калифорнии ненадолго, а на третий год пребывания в НХЛ был обменян в скромный «Баффало», где успел на некоторое время застать Пэта Лафонтэна и Александра Могильного. Звезды «Сэйбрз» в течение полутора лет покинули команду, окончательно превратившуюся в коллектив из мастеров средней руки, разрушителей и «сбитых летчиков». Житник после аристократичного «Лос-Анджелеса» без проблем адаптировался на новом месте, быстро став своим в рабоче-крестьянском «Баффало», где отрубил девять с половиной сезонов.

Критерии рейтинга «СЭ»: 1. Уровень хоккеиста на пике карьеры; 2. Стабильность; 3. Титулы в НХЛ; 4. Длительность выступлений в НХЛ; 5. Достижения вне НХЛ не учитывались.