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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30214663/
28 июня 2017, 11:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Флорида» готова подписать Ягра, но с понижением зарплаты

Переговоры между клубом Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром продолжаются.

Переговоры между клубом Национальной хоккейной лиги Флорида <span class=error>Пантерз</span> и легендарным чешским форвардом <span class=error>Яромиром</span> <span class=error>Ягром</span> продолжаются. Увеличить
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При этом, как сообщает isport.blesk.cz, клуб готов подписать контракт с игроком в случае уменьшения зарплаты. По прошлому соглашению Ягр получил $ 4 млн плюс бонусы.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист стал четвёртым бомбардиром команды, записав на свой счёт 46 (16+30) очков при показателе полезности «+3» и 56 минутах штрафного времени. Среди действующих игроков НХЛ Ягр является самым возрастным хоккеистом и рекордсменом по количеству проведённых матчей в лиге. Ягр — второй бомбардир за всю историю НХЛ.

Флорида Пантерз
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