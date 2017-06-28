«Флорида» готова подписать Ягра, но с понижением зарплаты

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При этом, как сообщает isport.blesk.cz, клуб готов подписать контракт с игроком в случае уменьшения зарплаты. По прошлому соглашению Ягр получил $ 4 млн плюс бонусы.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист стал четвёртым бомбардиром команды, записав на свой счёт 46 (16+30) очков при показателе полезности «+3» и 56 минутах штрафного времени. Среди действующих игроков НХЛ Ягр является самым возрастным хоккеистом и рекордсменом по количеству проведённых матчей в лиге. Ягр — второй бомбардир за всю историю НХЛ.