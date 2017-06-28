«Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории лагерь новичков

Владелец клуба Билл Фоли обратился к игрокам команды перед стартом лагеря.



«Мы — первые, кто вышел на лёд в качестве игроков этого клуба. Это особенный момент», — сказал 13-й номер драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года Ник Сузуки.