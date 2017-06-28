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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30214431/
28 июня 2017, 11:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вегас Голден Найтс» открыл первый в своей истории лагерь новичков

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» открыл первый в истории клуба лагерь новичков, в котором принимают участие 44 игрока, включая хоккеистов, выбранных «рыцарями» на драфте Национальной хоккейной лиги 2017 года.

Владелец клуба Билл Фоли обратился к игрокам команды перед стартом лагеря.

«Мы — первые, кто вышел на лёд в качестве игроков этого клуба. Это особенный момент», — сказал 13-й номер драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года Ник Сузуки.
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