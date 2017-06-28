Представители «Коламбуса» провели переговоры с агентом Ковальчука

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Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Sportsnet Джон Шеннон.

По его сведениям, в настоящее время процесс находится на стадии устной договорённости, однако интерес сторон друг к другу присутствует.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">John Davidson tells PTS that CBJ have talked to Kovalchuk's agent...still preliminary, but certainly interested.</p>— John Shannon (@JSportsnet) <a href="https://twitter.com/JSportsnet/status/879799484112306183">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.