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28 июня 2017, 10:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Представители «Коламбуса» провели переговоры с агентом Ковальчука

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Представители клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» провели переговоры с агентом нападающего Ильи Ковальчука.

Представители клуба Национальной хоккейной лиги <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> провели переговоры с агентом нападающего Ильи Ковальчука. Увеличить
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Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Sportsnet Джон Шеннон.

По его сведениям, в настоящее время процесс находится на стадии устной договорённости, однако интерес сторон друг к другу присутствует.

Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.

Коламбус Блю Джэкетс
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