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28 июня 2017, 9:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Чикаго» подписал финского защитника, проведшего 3 матча на Кубке мира

«Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Вилле Поккой.

Об этом информирует официальный сайт американского клуба Национальной хоккейной лиги. Соглашение с 23-летним игроком является двусторонним. На уровне Национальной хоккейной лиги зарплата игрока составит 650 тыс. долларов, в АХЛ — 200 тыс.

В прошедшем сезоне финский хоккеист провёл 76 матчей за «Рокфорд» в Американской хоккейной лиге, набрав 30 (6+24) очков. Также выступал на Кубке мира за сборную Финляндии — на его счету 3 матча.

Чикаго Блэкхокс
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