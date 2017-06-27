Агент: Гончар очень помог в создании нужного микроклимата в клубе НХЛ «Питтсбург»

Гончар входит в тренерский штаб «Питтсбурга» с сезона-2015/16, где отвечает за работу с защитниками. Ранее сам специалист сообщил ТАСС, что подпишет с клубом трехлетний контракт.

«Каждый раз контракт подписывали на год, а теперь — на три, поскольку весь тренерский штаб заключил соглашение на три года. Обращалось внимание на то, как он [Гончар] великолепно работает, а также на то, какой он великолепный человек, создающий микроклимат в команде, — сказал Ушаков. — Только он один может сделать грамотные точечные подсказки, поскольку за свою 20-летнюю с лишним карьеру в НХЛ он знает столько, чего может не знать никто. Надо еще признать, что в “Питтсбурге” в течение двух победных лет подряд не самая сильная защита».

По мнению агента, круг обязанностей Гончара в тренерском штабе увеличится. «Он и в этом году не только за защиту отвечал. Думаю, с нового сезона он будет находиться на скамейке во время матчей. Раньше его на скамейке не было, поскольку там находились тренеры, подписавшие контракт с клубом еще до Сергея», — отметил Ушаков.

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 годы, играя за «Вашингтон» (1995−2004), «Бостон» (2004), «Питтсбург» (2005−2010), «Оттаву» (2010−2013), «Даллас» (2013/14) и «Монреаль» (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 регулярном матче. В 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока, а в 2016 и 2017 — в качестве тренера.