Защитник Андрей Марков хочет двухлетний контракт НХЛ на $ 12 млн

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38-летний Марков выступал за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности «+18».



По предыдущему трёхлетнему контракту, который истекает 1 июля, Марков зарабатывал $ 5,75 млн в год.