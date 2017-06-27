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27 июня 2017, 19:29 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник Андрей Марков хочет двухлетний контракт НХЛ на $ 12 млн

Защитник Андрей Марков, у которого подходит к концу соглашение с «Монреаль Канадиенс», хочет заключить контракт на два года и $ 12 млн (по $ 6 млн за сезон). Об этом сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа.

Защитник Андрей Марков у которого подходит к концу соглашение с Монреаль Канадиенс хочет заключить контракт на два года и 12 млн (по 6 млн за сезон). Увеличить
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38-летний Марков выступал за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности «+18».

По предыдущему трёхлетнему контракту, который истекает 1 июля, Марков зарабатывал $ 5,75 млн в год.

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