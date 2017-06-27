Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30208803/
27 июня 2017, 18:56 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

TSN: Радуловым интересуются 10−11 команд НХЛ

10−11 команд НХЛ проявляют интерес к нападающему Александру Радулову, утверждает TSN.

10−11 команд <span class=error>НХЛ</span> проявляют интерес к нападающему Александру <span class=error>Радулову</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщается, что пока нет никаких договоренностей о личных встречах между хоккеистом и заинтересованными клубами, кроме того 30-летний россиянин хотел бы узнать позицию «Монреаля».

Ранее появилась информация, что ставший свободным агентом Радулов хотел бы получить от «Монреаля» шестилетний контракт на сумму 42 миллиона долларов. Радулов вернулся в НХЛ прошлым летом, заключив однолетнее соглашение с «Канадиенс».

Отметим, что «Монреаль» не стал защищать Радулова на драфте расширения, но «Вегас» не забрал его.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Кокорин и Дзюба - о скандальном видео

Игорь Лебедев: "От слов "Дать в морду Жиркову" не откажусь!"

Ждем трансфер из ЦСКА в "Халл"