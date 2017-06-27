TSN: Радуловым интересуются 10−11 команд НХЛ
10−11 команд НХЛ проявляют интерес к нападающему Александру Радулову, утверждает TSN.
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Сообщается, что пока нет никаких договоренностей о личных встречах между хоккеистом и заинтересованными клубами, кроме того 30-летний россиянин хотел бы узнать позицию «Монреаля».
Ранее появилась информация, что ставший свободным агентом Радулов хотел бы получить от «Монреаля» шестилетний контракт на сумму 42 миллиона долларов. Радулов вернулся в НХЛ прошлым летом, заключив однолетнее соглашение с «Канадиенс».
Отметим, что «Монреаль» не стал защищать Радулова на драфте расширения, но «Вегас» не забрал его.
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