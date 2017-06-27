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27 июня 2017, 19:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Панарин попрощался с болельщиками и партнёрами по «Чикаго»

Нападающий Артемий Панарин попрощался с болельщиками «Чикаго Блэкхоукс». Ранее его обменяли в «Коламбус Блю Джекетс».

«Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам “Блэкхоукс”, ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас! Всё, что ни делается, — всё к лучшему!» — написал Панарин в своём «твиттере».

25-летний Панарин выступает за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

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