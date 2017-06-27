Панарин попрощался с болельщиками и партнёрами по «Чикаго»

«Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам “Блэкхоукс”, ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас! Всё, что ни делается, — всё к лучшему!» — написал Панарин в своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A huge Thank You! <a href="https://t.co/nUdxM4VY9B">pic.twitter.com/nUdxM4VY9B</a></p>— Artemi Panarin (@9Artemi) <a href="https://twitter.com/9Artemi/status/879720821329190912">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>