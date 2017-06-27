Флери прощается с Питтсбургом

Все началось в Нэшвилле 14 лет назад.

Сейчас это звучит несколько иронично.

Драфт 2003 года. Будучи 18-летним мальчишкой из Квебека, я просто мечтал услышать свое имя в тот вечер. «Питтсбург» должен был выбирать третьим, но в последний момент они провернули обмен с «Флоридой» и заполучили 1-й пик. До меня доходили слухи, что я могу быть выбранным в числе первых, но не верил в это до тех пор, пока Крэйг Патрик не произнес мое имя со сцены.

«Питтсбург». Я был бы рад любому исходу драфта, но я оказался в «Питтсбурге». Дар свыше. Может, мне посчастливиться сыграть с Марио Лемье. Может, я смогу сыграть за команду, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд в 1991 и 1992 годах. У меня появилась возможность попасть в НХЛ.

Но следующие 14 лет превзошли мои самые смелые ожидания.

Если сказать, что последние пару недель были праздником со слезами на глазах, то это еще не сказать ничего. Когда мы добрались до финала Кубка Стэнли, то я уже понимал, что мои дни в составе «Пингвинз» близятся к концу. Я люблю играть. Я люблю игру и все, что с ней связано. Надевание маски, красивый прыжок, возможность остановить шайбу, ощущение от напряжения и динамичности игры, ощущение того, что ты приносишь пользу команде. Хотел бы провести свою последнюю игру в стане «Питтсбурга» в воротах.

Но мы вновь подняли Кубок над головой, так что это оправдывает все жертвы. Я горжусь своими партнерами, которые играли через боль, забывая о травмах, которые проявили несгибаемый характер и которые выиграли заветный трофей во второй раз подряд. И я благодарен судьбе за то, что смог внести свою лепту в этот успех в первых раундах. Должен поблагодарить фортуну за то, что, когда я в последний раз вышел на лед в свитере «Питтсбурга», имел возможность поднять Кубок Стэнли над головой.

14 лет. Почти половина моей жизни. Помню свой первый тренировочный лагерь, уже в далеком 2003 году, будто это было только вчера. Я страшно нервничал. От игрока, выбранного под 1-м номером, всегда ожидают многого, а я не хотел никого подвести. Старался продемонстрировать свои лучшие качества и оставить о себе приятные впечатления. Но когда ты сталкиваешься в тренинг-кэмпе с Марио Лемье, то, это, мягко говоря, не добавляет тебе спокойствия.

Все знают его. Le Magnifique. Легенда хоккея. В детстве я обожал наблюдать за его действиями на льду. Помню момент, когда мне впервые удалось остановить Марио на тренировке. Это был обычный разогрев. Но я вас уверяю, что сохранил ту шайбу — она до сих пор хранится у меня дома. Для меня Марио — настоящий пример для подражания. Его преданность команде, его вклад в развитие клуба, его манера поведения, его прекрасная семья — жена Натали и четверо скромных и воспитанных детей. И я всегда буду благодарен им за ту поддержку, что они мне оказывали.

Моя первая игра состоялась 10 октября 2003 года — домашний матч против «Лос-Анджелеса». Моя мечта начала сбываться. Может, был слишком перевозбужден. Так возбужден, что… я кое-что забыл. Все выстроились в шеренгу и были готовы выйти на лед. Пока я шел по направлению к катку и приветствовал партнеров (в том числе Марка Бержевена и Марио), я неожиданно осознал, что забыл клюшку. Было забавно, как я, понурив голову, плетусь в обратном направлении за клюшкой. Когда я проходил мимо, Марио подмигнул мне: «Тебе она сегодня пригодится, парень».

Наверное, он был прав. Первый бросок в игре, первой бросок для меня в НХЛ… и он залетает в сетку. Не о таком я мечтал. Но затем, к счастью, все наладилось. Я остановил Жигги Палффи — хоккеиста, игрой которого я также засматривался в детстве — при выходе один на один. Затем я отразил буллит и закончил встречу с 46 отбитыми бросками из 48. Тот матч мы все же проиграли, но он навсегда останется для меня одним из самых ярких воспоминаний о времени в «Питтсбурге».

Даже в тот первый вечер фанаты скандировали: «Фле-ри, Фле-ри». Они подготовили баннеры и плакаты с надписью: «Добро пожаловать домой». Честно, такого я не ожидал. Тот прилив эмоций, который я испытал в тот момент, даже невозможно описать словами. Это было невероятно. И от этого невозможно устать, уж поверьте мне. Фанаты «Пингвинов» всегда прекрасно относились ко мне на протяжении всех этих лет.

Для хоккеиста провести 14 лет в одном городе — это благословление свыше. Но все сводилось не только к веселью и играм. В первые годы пришлось мириться с тем, что мы проигрывали достаточно часто. Но затем мы заполучили Джино. А затем — Сида. А затем — Стаала (это если только начинать перечислять имена). Мы начали побеждать, и стадион начал стоять на ушах. Мы шли к успеху вместе, вместе учились понимать, что для этого нужно. Поражение от «Детройта» в финале 2008 года — одно из самых тяжелых испытаний в моей карьере. Оказаться так близко к заветной цели, а потом смотреть, как «Ред Уингз» празднуют победу… это было ужасно. Но нам нужно было пройти через подобное. Я верю, в конце концов, что-то поражение помогло нам подготовиться к тому, что ждало нас впереди.

Седьмой матч в Детройте финала 2009 года останется для меня одним из главных моментов в роли «Пингвина». Видеть то, как мой хороший друг — Макс Тальбо — забивает два важнейших гола, было просто невероятно. А затем, конечно, я сделал сэйв после броска Лидстрема в самой концовке. Этот момент я не забуду никогда. Следующие несколько недель с гордостью рассматривал синяк у себя на теле, оставшийся мне в напоминание о том броске. Никогда не забуду, как мои партнеры высыпали на лед и помчались ко мне с улыбками на устах. Ощущение от победы в Кубке Стэнли невозможно объяснить или описать словами.

Наверное, вам не нужно это напоминать, на мы добивались успеха далеко не каждый год. Бывали разные времена. Но я пронесу с собой одно ощущение даже после расставания с «Питтсбургом» — и, честно говоря, даже после окончания карьеры — ощущение невероятной поддержки со стороны фанатов.

Хочу поделиться с вами еще одним теплым воспоминанием, которое относится к началу прошедшего сезона. Мы только что вернулись с выездного турне, первая домашняя игра после перерыва, против «Тампы». У меня была не лучшая серия. Не мог отбить шайбу и под страхом смерти, так что был не в лучшем состоянии. Когда все выстроились для исполнения национального гимна, трибуны начали скандировать мое имя. В этом не было никакого смысла. Игра еще даже не началась. Но они все равно поддержали меня.

Фле-ри, Флер-ри.

Может, они почувствовали, что я сник и что мне нужна их поддержка. Хотел бы найти верные слова, чтобы объяснить, как много для меня и моей семьи значила эта теплота. Мы стали питтсбургцами. Моя жена закончила университет Роберта Морриса, мои дочери появились на свет в местном родильном доме, здесь мы обзавелись первым по настоящему своим жильем. Питтсбург и его жители навсегда останутся в наших сердцах.

Спасибо вам, владельцы клуба: от Марио до Рона, за вашу поддержку и стремление сделать клуб лучше, приглашая в него прекрасных людей.

Спасибо клубу: от генеральных менеджеров до тренеров, за веру в меня. Спасибо вам, Жиль Мелош и Майк Бэйлз, наши тренеры вратарей, рядом с которыми я провел всю свою карьеру, за то, что всегда были готовы прийти на помощь и поделиться своим опытом. Спасибо медицинскому штабу, экипировщикам и всему обслуживающему персоналу за все те добрые времена и искреннюю дружбу.

Спасибо вам, мои партнеры. Мои друзья. Я не самый стойкий, когда дело доходит до эмоций, так что сейчас мне непросто. За эти годы я видел, как в нашу команду приходят и как ее покидают прекрасные люди. И это один из самых тяжелых аспектов этого бизнеса — ты заводишь друзей, но вынужден прощаться с ними. Мне посчастливилось встретить много отличных ребят в «Питтсбурге» и обзавестись верными друзьями.

Спасибо, Сид, за все эти годы. Мы провели много времени вместе, всегда сидели рядом в самолетах, автобусах и за обеденным столом. Спасибо, что помог мне пережить тяжелые времена и за то, что всегда был мне добрым другом. Прощаться всегда тяжело. Знаю, что мы оба пытаемся этого избежать. Ты — лучший. Когда мы встретимся в следующий раз, держи голову высоко поднятой. А то я ткну тебя клюшкой, как в тот раз в составе «Римуски».

Дюпер, Тэнгер, Джино, Куни — для меня было честью пройти через все это рядом с вами. Я не мог бы мечтать о лучших партнерах и друзьях.

Наверное, пора закругляться. Не потому, что мне больше некого благодарить — когда речь заходит о «Пингвинах», то я могу продолжать этот список до бесконечности.

Но спасибо вам всем за ту поддержку, что вы мне оказали в последние недели. Все эти звонки, сообщения, фотки, теплые статьи и видео. Для нашей семьи это значит очень многое. И сейчас мы готовы открыть новую главу в нашей жизни. Казалось, еще вчера я был парнишкой в синем костюме, которого агент притащил на драфт. Я нацепил галстук, хотя даже не знал, как его завязывать (потом меня пару раз оштрафовывали за то, что я приходил на игру в незавязанном галстуке).

И смотрите, где я оказался теперь. У меня жена, двое детей и три Кубка. Я делюсь своими воспоминаниями и пишу прощальную речь. Для моих девочек это может быть непривычно. Они любят размахивать полотенцем и скандировать: «Вперед, «Пенс».

Точнее, они кричат: «Давай, пап, давай!».

Теперь придется объяснить им, что переезд в столь юном возрасте — пусть это может показаться пугающим — это необходимость. Мы разберемся на новом месте, справимся с этим. Не успеем моргнуть глазом, и это странное новое место… Перестанет казаться таким странным, новым и необычным. Может, мы даже почувствуем себя там как дома.

Я до сих пор не привел мысли в порядок. Я горд тем, что «Вегас» выбрал меня на драфте расширения, и с радостью жду возможности продолжить заниматься той игрой, которую я так люблю. Но я не знаю, что буду испытывать, когда ступлю на лед арены «Питтсбурга» в феврале в качества голкипера «Голден Найтс». Честно говоря, сейчас об этом даже не хочется думать. Но точно я знаю одно — с нетерпением буду ждать возможности вновь всех вас увидеть.

Спасибо, Питтсбург. Я буду скучать.