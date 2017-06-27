8 звёздных ветеранов НХЛ, которые вышли на рынок свободных агентов

До открытия рынка свободных агентов НХЛ осталось несколько дней. В этом году большинство старожилов своих команд не получили на руки контракты, и для клубов-середняков появился шанс подписать опытных игроков, которые показывают отличный хоккей и не собираются заканчивать свою карьеру. Они идеальное сочетание игровой мудрости и желания биться до конца, такие хоккеисты нужны и как игроки, и как пример для молодёжи.

Джо Торнтон

Для Джо сезон-2016/17 был 19-м в карьере. За это время он играл всего в двух командах — «Бостон» и «Сан-Хосе». Суммарно набрав 1391 (384+1007) очко за 1446 игр регулярного чемпиона НХЛ. Он один из тех, кто преодолел отметку в 1000 результативных передач, и останавливаться на этом не собирается. Вопрос в том, останется Торнтон с «акулами» или найдёт себе пристанище в другом клубе. Сделать это ему будет не сложно, ведь он один из лучших центральных нападающих в лиге.

Патрик Марло

Патрик является игроком «Шаркс» с 1997 года — это единственный клуб в его игровой карьере. Последние восемь сезонов Мало отыграл от звонка до звонка, не пропустив ни одного матча «регулярки». В сумме за 19 сезонов Патрик набрал 1082 (508+574) очка за 1493 сыгранных матча. Марло и Торнтон за свою карьеру так и не смогли выиграть Кубок Стэнли, у них был шанс в сезоне-2015/16, но в финальной серии они уступили «Питтсбургу» со счётом 2−4. Возможно, именно новый контракт в другом клубе станет следующим этапом в карьере и позволит Марло достигнуть заветной цели — победы в Кубке Стэнли. «Что касается переговоров, то всё зависит от того, каким будет потолок зарплат. Есть другие ключевые контракты, которыми я также должен заниматься. Мы на связи с Торнтоном и Марло», — пояснил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон.

Шейн Доан

Доан входит в топ-20 игроков, отыгравших в своей карьере более 1,5 тысячи матчей в НХЛ. Шейн был 20 лет с «койотами», и, наверное, это самое грустное расставание в конце этого сезона. Доан не покидал клуб в самые сложные времена и на протяжении долгих лет был капитаном и лидером команды. В сумме игрок набрал 972 (402+570) очка за 1540 матчей. Для Шейна это последний шанс перейти в топ-клуб и попытаться выиграть Кубок Стэнли. Также стало известно, что «Аризона» предложила игроку работу в руководстве клуба.

Крис Куниц

Крис успел поиграть в трёх командах. Свою карьеру он начал в «Анахайме», уходя и возвращаясь в команду несколько раз. В «Трешерз» он отыграл всего два матча, после чего вновь вернулся в «Дакс» и в сезоне-2006/07 выиграл свой первый кубок Стэнли. Следующие три были добыты им вместе с «Питтсбургом». На данный момент Куниц — единственный четырёхкратный обладатель кубка Стэнли из играющих хоккеистов. Карьера Криса подходит к концу, в последнем сезоне он набрал 29 (9+20) очков в 71 игре. Интересно, сохранит ли «Питтсбург» уважаемого ветерана или тот начнёт следующий сезон в другом клубе? Сам игрок выразил желание продолжить карьеру в «Питтсбурге».

Андрей Марков

Генерал — именно так прозвали Андрея в «Монреале». В сумме за клуб он провёл 990 матчей, в которых набрав 572 (119+453) очка. Андрей демонстрирует отличную игру, и является ведущим защитником в составе «Канадиенс», и если клуб не спешит договариваться с Радуловым, то на счет Маркова ходят слухи, что игрок подпишет с «Монреалем» контракт на два года, что позволит ему преодолеть отметку в 1000 матчей в НХЛ.

Яромир Ягр

Двукратный обладатель кубка Стэнли, член «Тройного золотого клуба» (обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, чемпион мира), первый европеец получивший «Арт Росс Трофи», легенда мирового хоккея — Яромир Ягр, в свои 45 лет провёл в НХЛ 1711 матчей набрав в них 1914 (765+1149) очков. Последние три сезона он отыграл за «Флориду», являясь самым опытным игроком не только в команде, но и во всей лиге. По набранным очкам в НХЛ он занимает второе место. «У нас были продолжительные переговоры ранее, а в ближайшие пару дней я собираюсь поговорить с агентом ещё раз», — рассказал о ходе переговоров с Ягром генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.

Джером Игинла

Для 39-летнего хоккеиста, с которым «Лос-Анджелес» не подписал контракт, появился последний шанс, завоевать Кубок Стэнли. Джером начал свою карьеру в «Калгари», и за восемь лет именно благодаря ему клуб вышел в финал плей-офф. Благодаря успешной игре на клубном уровне его неоднократно вызывали в сборную, с которой он выиграл два олимпийских золота и стал чемпионом мира. В сумме хоккеист сыграл 1554 матча, в ходе которых набрал 1300 (625+675) очков. Для игрока это отличный шанс перезагрузить карьеру. Сам игрок готовится к сезону и планирует продолжать играть в хоккей.

Патрик Шарп