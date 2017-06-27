Эрик Желина выйдет на рынок свободных агентов НХЛ

Хоккеист выйдет на рынок свободных агентов 1 июля.

В сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провёл за «лавин» 27 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4». В 27 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги на счету игрока 12 (3+9) очков при показателе полезности «-22». Хоккеист выступает в НХЛ с сезона-2012/13.