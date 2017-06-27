Алексей Шевченко: Радулова в СКА не будет
Корреспондент отдела хоккея «СЭ» Алексей Шевченко в ходе
онлайн-интервью нашем канале YouTube подчеркнул, что нападающего Александра Радулова не стоит ждать в СКА.
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По его словам, на российскую суперзвезду могут претендовать другие команды из КХЛ.
— В судьбе Александра Радулова никаких изменений не произошло, идут переговоры по поводу суммы и сроков (контракта) с «Монреалем», но они вялотекущие, — сказал Шевченко. — После 1 июля будут
— По каким причинам?
— Не финансовым и не игровым. Может быть, по личностным. А что касается СКА, то он будет экономить. Армейцы не будут сейчас тратить денег на игроков. И даже эта саму за Гаврикова — это
— А где он тогда может оказаться?
— Остаются три клуба — «Ак Барс», «Металлург» Мг и «Авангард». Но последний клуб, я знаю, очень экономный. Он уже все деньги на состав потратил, осталось немного на легионера. А еще я все время забываю про «Салават Юлаев». Но Омск я бы вынес за скобки, поэтому остаются все равно три клуба. Теперь весь вопрос в поиске денег, тех средств, которые будут уходить только на Радулова. Это
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