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27 июня 2017, 16:04 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Алексей Шевченко: Радулова в СКА не будет

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Корреспондент отдела хоккея «СЭ» Алексей Шевченко в ходе онлайн-интервью нашем канале YouTube подчеркнул, что нападающего Александра Радулова не стоит ждать в СКА.

Корреспондент отдела хоккея СЭ Алексей <span class=error>Шевченко</span> подчеркнул что <span class=error>Радулова</span> не стоит ждать в <span class=error>СКА</span>. Увеличить
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По его словам, на российскую суперзвезду могут претендовать другие команды из КХЛ.

— В судьбе Александра Радулова никаких изменений не произошло, идут переговоры по поводу суммы и сроков (контракта) с «Монреалем», но они вялотекущие, — сказал Шевченко. — После 1 июля будут какие-то новости, потому что с этого дня можно будет подписывать неограниченно свободных агентов. В России пока тоже никаких новостей нет. Радулова абсолютно точно не будет в ЦСКА, причины очень серьезные, но я о них говорить не буду. По некоторым причинам его не будет там долго. ЦСКА и СКА исключены.

— По каким причинам?

— Не финансовым и не игровым. Может быть, по личностным. А что касается СКА, то он будет экономить. Армейцы не будут сейчас тратить денег на игроков. И даже эта саму за Гаврикова — это все-таки не те деньги, на которые претендует Радулов.

— А где он тогда может оказаться?

— Остаются три клуба — «Ак Барс», «Металлург» Мг и «Авангард». Но последний клуб, я знаю, очень экономный. Он уже все деньги на состав потратил, осталось немного на легионера. А еще я все время забываю про «Салават Юлаев». Но Омск я бы вынес за скобки, поэтому остаются все равно три клуба. Теперь весь вопрос в поиске денег, тех средств, которые будут уходить только на Радулова. Это все-таки серьезная сумма — порядка 8−10 миллионов долларов за сезон на три года.

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