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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30206508/
27 июня 2017, 16:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитником Алзнером интересуются «Монреаль», «Торонто», «Нью-Джерси» и «Баффало»

«Монреаль Канадиенс» интересуется защитником «Вашингтон Кэпиталз» Карлом Алзнером.

28-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом и может вести переговоры с любыми клубами. Также игроком столичной команды интересуется «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз».

В сезоне-2016/17 Алзнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 13 (3+10) очков при показателе полезности «+23». В семи матчах плей-офф игрок очков не заработал, показатель полезности составил «-1». Всего на уровне НХЛ на его счету 655 матчей и 128 очков.

Вашингтон Кэпиталз
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