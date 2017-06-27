Защитником Алзнером интересуются «Монреаль», «Торонто», «Нью-Джерси» и «Баффало»
«Монреаль Канадиенс» интересуется защитником «Вашингтон Кэпиталз» Карлом Алзнером.
28-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом и может вести переговоры с любыми клубами. Также игроком столичной команды интересуется «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз».
В сезоне-2016/17 Алзнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 13 (3+10) очков при показателе полезности «+23». В семи матчах
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