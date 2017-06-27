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«Детройт Ред Уингз»

Генменеджер «красных крыльев» Кен Холланд продолжает проповедовать свою «тактику невмешательства», очевидно, надеясь, что перестройка команды, зашедшая в тупик, вырулит как-нибудь сама. Никаких активных действий «Детройт» не предпринимает — исключением явилась лишь неожиданность в списке защищённых на драфте расширения, когда доступен для «Вегаса» оказался голкипер Петр Мразек, а не более возрастной Джимми Ховард. «Ред Уингз» крайне необходим забивной форвард, но денег на него у Холланда не будет, так как нужно переподписывать контракт со словацким нападающим Томашем Татаром.

«Нью-Йорк Айлендерс»

А вот Гарт Сноу, в отличие от коллеги из «Детройта», на месте не сидит, хотя эффективность предпринятых им мер можно будет полноценно оценить лишь по ходу сезона. Покупка у «Эдмонтона» Джордана Эберле пока видится однозначным успехом «островитян», глубина линии обороны вполне позволяла расстаться с Трэвисом Хамоником, да и «сплавленный» в «Вегас» контракт травмированного Грабовского — тоже удача Сноу. Особых дыр в составе «Айлендерс» теперь нет, а небольшое беспокойство могут вызывать лишь вратари Грайсс и Галак, игру которых невозможно спрогнозировать. Ну и учитывая завершающийся через год контракт у Джона Тавареса, боссу «островитян» нужно приберечь свободные деньги.

«Коламбус Блю Джекетс»

Приобретя Артемия Панарина, «мундиры» решили вопрос с главным забивалой — это место было вакантно с тех пор, как из команды ушёл Рик Нэш. Слухи об интересе «Коламбуса» к Илье Ковальчуку как-то быстро затихли, а зря: при некотором желании генеральный менеджер «Блю Джекетс» Кекалайнен может найти ещё немного места под потолком зарплат, сохранить свободных агентов Веннберга и Андерсона, а заодно и предложить контракт Илье. Наличие Панарина будет одним из явных козырей «Коламбуса» в деле приглашения Ковальчука.

«Филадельфия Флайерз»

«Лётчикам» кровь из носу необходим надёжный вратарь — легендарный голкипер Рон Хекстолл, который нынче трудится на посту генерального менеджера, наверняка понимает это лучше всех. У «сдувшегося» Стива Мэйсона нет контракта, а чех Михал Нойвирт так и не смог развить свой талант и стать полноценным первым номером. Эксперименты с приглашением условных Бернье или Павелеца легко могут оказаться неудачными, так что простого рецепта решения этой проблемы найти достаточно трудно. «Если нам понравится какой-то вратарь, но он запросит непомерный контракт, мы прекратим переговоры», — откровенно заявил Хекстолл.

«Бостон Брюинз»

«Мишкам» необходимо заключать новые контракты с правым крайним Давидом Пастрняком и центром Райаном Спунером, а лишь затем смотреть на возможность усиления со стороны. Интерес «Бостона» к защитнику «Миннесоты» Марко Сканделле вполне оправдан после ухода в «Вегас» Колина Миллера, но переплачивать за защитника «Брюинз» явно не хочет. На решение этой проблемы у «Бостона» есть ещё год, пока действует договор 40-летнего Здено Хары.

«Оттава Сенаторз»

«Как избавиться от Диона Фанёфа» — руководству «Оттавы» впору начинать новую главу этой книги, которую когда-то начал писать «Торонто». Гигантский контракт на $ 7 млн в год, который будет действовать ещё четыре сезона, и пункт о невозможности обмена, делают Фанёфа настоящей обузой для платёжки, тем более что таких денег не получает даже намного более полезный для команды Эрик Карлссон. Поискать замену утраченному Марку Мето «Оттава» может и сейчас, но на рынке в обилии представлены сомнительные любители больших денег (Алзнер) или седые ветераны (Хэйнси, Одуйя, Штрайт).

«Торонто Мэйпл Лифс»

«Торонто» продолжает преследовать цель заполучить квалифицированного защитника. Попытка «кленовых листьев» выторговать у «Айленедерс» Трэвиса Хамоника окончилась неудачей, остался вариант с Нэйтом Шмидтом из «Вегаса», который находится в статусе ограниченно свободного агента. Помимо оборонца «Торонто» нужно подписать новый контракт с правым крайним Коннором Брауном (20 голов в прошлом сезоне) и найти надёжного сменщика для Фредерика Андерсона.

«Вашингтон Кэпиталз»

«Столичные» сделали квалификационные предложения Евгению Кузнецову, Андре Бураковски и ещё четырём хоккеистам, что стало подтверждением прежнего тезиса о том, что сохранение своих активов — главная задача «Вашингтона» на лето. На драфте расширения «Кэпиталз» потерял Шмидта, вот-вот на рынок свободных агентов выйдут Алзнер и Шаттенкирк, так что боссу «столичных» Брайану Маклеллану нужно затыкать дыры в обороне, но сначала стоит дождаться решения вопроса с новым контрактом для Дмитрия Орлова.

«Питтсбург Пингвинз»

Силовой форвард «Сент-Луиса» Райан Ривз стал главным приобретением лета для двукратных обладателей кубка Стэнли. В обороне «пингвинам» совсем не помешал бы ещё один опытный человек, каким был Рон Хэйнси, но сначала нужно продлить отношения с Дюмоулином, Шульцем и Конором Шири.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Болельщики «синерубашечников» с трудом понимают шаги, которые предпринял в межсезонье генеральный менеджер Джефф Гортон. Сначала он выкупил контракт далеко не худшего защитника Жирарди, затем отдал в «Аризону» ценного вратаря Раанту и центра 1−2 звена Степана. А если вспомнить ещё и потерю Оскара Линдберга, которого забрал «Вегас», то центральная линия «Рейнджерс» оказалась в крайне неприглядном состоянии. Ник Бонино, Сэм Ганье или Мартин Ганзал могли бы снизить остроту этой проблемы, но по этому поводу нет даже толковых слухов.

«Флорида Пантерз»

«Пантерам» нужно каким-то образом компенсировать уход Джонатана Маршессо и Райлли Смита, насыщая глубину в нападении. Кроме того, без контракта остаются защитники Петровик и Пысик, неясна ситуация с возможным продлением отношения с Яромиром Ягром и Томасом Ванеком.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Формально «Тампе» нужен ещё один защитник (ходили слухи об интересе к Сканделле), но если Стив Айзерман и Джон Купер готовы дать полноценный шанс заиграть в основе Михаилу Сергачёву, то этот вопрос можно отложить. По крайней мере до тех пор, пока не будут подписаны новые контракты с нападающими Тайлером Джонсоном и Ондржеем Палатом.

«Монреаль Канадиенс»

«Канадцы» оказались на распутье, и решить все вопросы, не идя на компромисс, Марку Бержевену будет невозможно. Нынешний сезон — последний по действующему контракту для вратаря Кэри Прайса, а это значит, что нужно беречь свободные деньги. Вместе с тем, необходимо решать и текущие задачи, как то: новый контракт (или обмен) сникшего Алекса Гальченюка и вопрос о необходимости продления отношений с Андреем Марковым. «Тема Радулова», судя по отсутствию неофициальной информации, находится на паузе и не является приоритетом для «Монреаля»: очарование Александром, охватившее всех по ходу сезона, быстро утонуло в денежной пучине (Радулов хочет 6-летний контракт с зарплатой $ 7 млн в год).

«Каролина Харрикейнз»

«Ураганам» необходимо добавлять вариативности в нападении, благо, свободных денег под потолком зарплат у «Каролины» предостаточно. Одним из ценных активов для обмена может стать и вратарь Эдди Лак, который пока является третьим номером позади Уорда и Дарлинга.

«Нью-Джерси Дэвилз»

У «дьяволов» на контракте лишь 13 полевых игроков, а усиление не помешало бы в любой линии, включая вратарскую, где закончился контракт у Кита Кинкейда. Очевидно, что Рэй Шеро ждёт исхода ситуации с Ильёй Ковальчуком, компенсация за обмен которого может возродить оптимизм у болельщиков «Дэвилз».

«Баффало Сэйбрз»

Задача «клинков» — новый контракт для голкипера Робина Ленера и поиск достойного сменщика. С новым руководством «Баффало» имеет все шансы стать молодой симпатичной командой со светлым будущим. Российский защитник Дмитрий Куликов не получил от «Сэйбрз» нового контракта, но наверняка найдёт себе команду в ранге неограниченно свободного агента: по слухам, Куликовым интересовалась «Оттава».