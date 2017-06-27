23-летний российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко предложение не получил, игрок станет неограниченно свободным агентом в субботу.

Кроме россиянина, квалификационные предложения получили нападающие Свен Андригетто, Габриел Борк, Феликс Жирар, Рокко Гримальди, Мэтт Ньето и защитник Дункан Сименс.

«Колорадо» выменял Григоренко и Задорова у «Баффало» в июне 2015 года. В прошедшем сезоне Григоренко провел 75 матчей, забросив 10 шайб и отдав 13 результативных передач. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.

В минувшем сезоне Задоров сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач. Защитник получил травму в середине февраля и пропустил остаток сезона.