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27 июня 2017, 10:30 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Агент: «Чикаго» подсчитал многомиллионные бонусы Панарина и согласился на обмен

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Руководство «Чикаго» в ходе сделки по обмену российского хоккеиста Артемия Панарина в «Коламбус» учло и тот факт, что по контракту форварду за следующий сезон придется выплатить многомиллионные бонусы, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

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«Чикаго» на прошлой неделе совершил обмен с «Коламбусом», в результате которого в «Блю Джекетс» перебрался Панарин, а в обратном направлении проследовал Брэндон Саад.

«Я видел, с какой радостью руководство “Коламбуса” восприняло обмен Панарина. Ведь как получилось? В штаб “Блю Джекетс”, который во время драфта располагался в одном из номеров гостиницы, позвонили из “Чикаго”. Им был нужен Брэндон Саад. “Не отдадите нам этого игрока? Какие ваши условия?” — спросили из штаба “Блэкхокс”. В “Коламбусе” без особой надежды предложили: “Отдайте нам Панарина”. Но в “Чикаго” подсчитали, что Артемий в следующем сезоне с учетом бонусов обойдется им в 9 миллионов долларов. Эти деньги найти тяжело. И согласились на обмен», — рассказал Мильштейн, чьи слова приводятся на официальном сайте НХЛ.

Панарин в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрал 74 очка (31 шайба и 43 результативные передачи). В 4 матчах плей-офф на его счету одна результативная передача. По итогам сезона он попал в символическую сборную НХЛ прошедшего сезона. На чемпионате мира-2017 Панарин стал лучшим бомбардиром и был назван лучшим форвардом турнира.

«Теперь в “Коламбусе” все очень счастливы. Панарин станет лидером команды, будет играть в первом звене. Новый трейд Артемия в ближайшее время маловероятен. Зато представьте перспективы Панарина, когда у него в 2019 году закончится контракт, и он станет неограниченно свободным агентом. У него будет полная свобода для маневров», — добавил агент.

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