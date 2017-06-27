Иван Кульбаков принимает участие в летнем лагере развития проспектов «Коламбуса»

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Кроме него в лагере примут участие еще 2 вратаря: латыш Матисс Кивлениекс, уже заключивший с клубом профессиональный контракт, и американец Питер Томе. Все трое прошлый сезон провели в американской юниорской лиге USHL, при этом Кивлениекс и Кульбков стали лучшими в лиге по надежности: лишь им двоим удалось закончить сезон, пропуская в среднем менее 2 шайб за игру, передает by.tribuna.com со ссылкой на 1stohiobattery.com.