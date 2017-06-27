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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30201336/
27 июня 2017, 10:25 | Хоккей: НХЛ | «Прессбол»

Иван Кульбаков принимает участие в летнем лагере развития проспектов «Коламбуса»

Белорусский вратарь Иван Кульбаков был приглашен в открывшийся 27 июня летний лагерь проспектов клуба НХЛ «Коламбуса».

Белорусский вратарь Иван <span class=error>Кульбаков</span> был приглашен в открывшийся 27 июня летний лагерь проспектов клуба <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Коламбуса</span>. Увеличить
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Кроме него в лагере примут участие еще 2 вратаря: латыш Матисс Кивлениекс, уже заключивший с клубом профессиональный контракт, и американец Питер Томе. Все трое прошлый сезон провели в американской юниорской лиге USHL, при этом Кивлениекс и Кульбков стали лучшими в лиге по надежности: лишь им двоим удалось закончить сезон, пропуская в среднем менее 2 шайб за игру, передает by.tribuna.com со ссылкой на 1stohiobattery.com.

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