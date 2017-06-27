Наиль не Nail. Трагедия российского суперталанта
«Сент-Луис» не стал делать квалификационное предложение 23-летнему российскому форварду Наилю Якупову.
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Корреспондент «СЭ» подводит грустные итоги пяти сезонов первого номера драфта-2012 в НХЛ и размышляет о будущем нашего хоккеиста.
Пять лет назад он был самым ценным юниором планеты.
Два года назад он получил от «Эдмонтона» нормальные для середнячка, но жалкие для суперперспективного игрока пять миллионов долларов за пару сезонов.
В прошлом октябре «Сент-Луис» отдал за него пик в третьем раунде драфте-2017 и игрока, чью фамилию сейчас вспомнят только единицы, уровня ECHL — третьей по силе лиги Северной Америки.
А прямо сейчас цена на Наиля Якупова в НХЛ упала до нулевой отметки.
За океаном болельщики задаются вопросом: а не худший ли Якупов из первых номеров драфта в последние 25 лет, не превзошел ли он неудачи уже ставших нарицательными Александра Дэйгла с Патриком Штефаном? И это, несмотря на нашу любимую народную забаву окунания больших в прошлом, но уже бывших талантов в помойное ведро, совсем не смешно — это огромная трагедия для российского хоккея. Мы могли получить большого игрока, которого запомнили бы на многие десятилетия — но, видимо, потеряли даже крепкого энхаэловца.
Никогда и ни за что не отступлюсь от своих следующих слов, даже если падение Наиля продолжится и в дальнейшем.
Якупов — это не Дэйгл или Штефан, которые пусть и были сильными юниорами, но не имели ни единого шанса оправдать свой статус первого номера. Якупов был действительно сильнейшим проспектом своего драфта — такого сочетания скорости, броска, катания и физики не было ни у кого и близко, как бы критики Наиля не хотели назвать тот пик неприятной ошибкой «Эдмонтона».
То, что показывал россиянин в юниорской лиге Онтарио, где его прозвали Rookie Sensation (сенсационный новичок), было космосом, причем для 99 процентов его партнеров/соперников — весьма далеким. Его неслучайно сравнивали с Буре, Овечкиным, Ковальчуком и любым другим российским суперснайпером — потенциал форварда уровня 40 голов и 90 очков в НХЛ был виден и из Альфа Центавра. И ведь все начиналось прекрасно: уже все позабыли, но в свой первый, локаутный и оттого короткий сезон Якупов стал лучшим снайпером и четвертым бомбардиром «Эдмонтона».
Но Наиль не Nail. Во многих значениях этого многогранного английского слова. Он не справился, не смог стать гвоздем программы ни в Эдмонтоне, ни в
Наиль банально сломался. Сначала его перекрыли другие первые номера драфтов —
Для человека, который всю свою
Игорь Ларионов уже заявил, что Якупов был бы не против перейти в «Ванкувер». Не знаю уж, согласны ли с такой инициативой в «Кэнакс», но падать в НХЛ ниже клуба, который от самого дна отделяет лишь наличие братьев Сединов, почти некуда.
И поэтому хочется задаться вопросом: а не пора ли закончить заокеанские мучения и
— Это хороший шаг со стороны СКА, — сказал Ларионов в мае в интервью «СЭ» по поводу перехода прав на Якупова в питерский клуб. Сказал, несмотря на предыдущие разногласия его самого и его клиента с Олегом Знарком. Что намекает, что прошлое может быть забыто — и исключать трансфер Наиля в Северную столицу нельзя.
В СКА умеют работать с креативными, чисто атакующими хоккеистами большого таланта. Нет, там не вырастили сами Панарина, Шипачева, Гусева и Дадонова, но довели каждого из них до большого ума. Сейчас питерский клуб нуждается в новой звезде или в игроке, которого можно сделать звездой. Якупову все тяжелее прогрессировать в НХЛ под давлением — пора попробовать это сделать в более тепличных условиях.
Наилю всего 23, и было бы чрезвычайно неприятно, если бы он продолжил падение и вскоре пополнил грустную коллекцию потухших талантов. Если все сложится хорошо, в НХЛ он еще успеет вернуться — самое главное, более устойчивым психологически. А сейчас надо сделать правильный выбор. Иначе — может быть слишком поздно
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