Генменеджер «Нью-Джерси»: Ситуация с Ковальчуком прояснится на следующей неделе
Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал о ситуации с форвардом Ильёй Ковальчуком.
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Российский хоккеист вернулся в Россию из НХЛ в 2013 году и выиграл два кубка Гагарина с питерским СКА. По окончании контракта с «армейцами» неоднакратно сообщалось о желании хоккеиста вернуться в НХЛ. Права на Ковальчука в НХЛ принадлежат трёхкратному обладателю кубка Стэнли клубу из
«Не знаю, что хочет сделать Ковальчук или что он собирается сделать. Вероятно, всё прояснится на следующей неделе», — цитирует Шеро журналист Майк Морреаль.
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