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27 июня 2017, 9:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер «Нью-Джерси»: Ситуация с Ковальчуком прояснится на следующей неделе

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал о ситуации с форвардом Ильёй Ковальчуком.

Генеральный менеджер Нью-Джерси <span class=error>Дэвилз</span> <span class=error>Рэй</span> <span class=error>Шеро</span> рассказал о ситуации с форвардом Ильёй Ковальчуком. Увеличить
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Российский хоккеист вернулся в Россию из НХЛ в 2013 году и выиграл два кубка Гагарина с питерским СКА. По окончании контракта с «армейцами» неоднакратно сообщалось о желании хоккеиста вернуться в НХЛ. Права на Ковальчука в НХЛ принадлежат трёхкратному обладателю кубка Стэнли клубу из Нью-Джерси.

«Не знаю, что хочет сделать Ковальчук или что он собирается сделать. Вероятно, всё прояснится на следующей неделе», — цитирует Шеро журналист Майк Морреаль.

Нью-Джерси Дэвилз
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