Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30200783/
27 июня 2017, 9:36 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Торонто» не сделал квалификационного предложения Сергею Калинину

Нападающий канадского клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мйпл Лифс» Сергей Калинин не получил квалификационного предложения от клуба, сообщает инсайдер Дирен Майбан.

Игрок перешёл в «Мэйпл Лифс» по ходу прошлого сезона, но не провёл в НХЛ ни одного матча. До этого права на российского нападающего принадлежали «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее СКА совершил обмен с «Авангардом», получив права на Калинина. Воспитанник омского хоккея выступал за «Авангард» с сезона-2010/11 по сезон-2014/15. Калинин является победителем МЧМ-2011 в составе сборной России.

Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО