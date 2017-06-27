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27 июня 2017, 8:48 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

ХК «Вашингтон» сделал квалификационные предложения Орлову и Кузнецову

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» сделал квалификационные предложения российским игрокам Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

<em>МОСКВА 27 июня. /ТАСС/.</em> Клуб Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Вашингтон сделал квалификационные предложения российским игрокам Евгению <span class=error>Кузнецову</span> и Дмитрию <span class=error>Орлову</span>. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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Кроме них, квалификационные предложения получили нападающие Чандлер Стивенсон, Андре Бураковски, Лайам О’Брайен и Трэвис Бойд, а также вратарь Филипп Грубауэр.

Кузнецов дебютировал за «Вашингтон» в марте 2014 года. 6 июля 2015 года он продлил контракт с клубом на два года. Всего в составе команды он провел 300 матчей, в которых набрал 201 (64 шайбы + 137 передач) очко.

Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года. В сентябре прошлого года россиянин продлил на один год контракт с клубом. Всего за команду он сыграл в 307 матчах и записал на свой счет 97 (20+77) очков.

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«Вашингтон» сделал квалификационные предложения Орлову и Кузнецову

«Вашингтон» сделал квалификационные предложения Орлову и Кузнецову

«Вашингтон Кэпиталз» сделал квалификационные предложения нападающим Евгению Кузнецову, Андре Бураковски, Лиаму О’Брайену, Трэвису Бойду, Чендлеру Стивенсону, а также защитнику Дмитрию Орлову и вратарю Филипу Грубауэру. Об этом сообщает журналист Washington Post Майк Вогель.
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