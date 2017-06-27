«Филадельфия» предложила новый контракт Роману Любимову

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После квалификационного предложения ограниченно свободным агентам клубы получают приоритетное право на игрока. Если хоккеист подпишет контракт с другой командой, клубу полагается компенсация в виде выбора на драфте. Если игрок не примет квалификационное предложение до 15 июля, будет назначен арбитраж.

Любимов провёл дебютный сезон в НХЛ, принял участие в 47 матчах, набрав 6 (4+2) очков.