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27 июня 2017, 0:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Филадельфия» предложила новый контракт Роману Любимову

Клуб «Филадельфия Флайерз» сделал квалификационное предложение нападающему Роману Любимову, а также Майку Веккьоне, Скотту Лаутону, Тейлору Лейеру, Коулу Бардро и вратарю Энтони Столарзу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб Филадельфия <span class=error>Флайерз</span> сделал квалификационное предложение нападающему Роману <span class=error>Любимову</span> а также Майку Веккьоне <span class=error>Скотту</span> <span class=error>Лаутону</span> Тейлору <span class=error>Лейеру</span> <span class=error>Коулу</span> <span class=error>Бардро</span> и вратарю <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Столарзу</span>. Увеличить
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После квалификационного предложения ограниченно свободным агентам клубы получают приоритетное право на игрока. Если хоккеист подпишет контракт с другой командой, клубу полагается компенсация в виде выбора на драфте. Если игрок не примет квалификационное предложение до 15 июля, будет назначен арбитраж.

Любимов провёл дебютный сезон в НХЛ, принял участие в 47 матчах, набрав 6 (4+2) очков.

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