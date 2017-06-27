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27 июня 2017, 1:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» сделал квалификационные предложения Орлову и Кузнецову

«Вашингтон Кэпиталз» сделал квалификационные предложения нападающим Евгению Кузнецову, Андре Бураковски, Лиаму О’Брайену, Трэвису Бойду, Чендлеру Стивенсону, а также защитнику Дмитрию Орлову и вратарю Филипу Грубауэру. Об этом сообщает журналист Washington Post Майк Вогель.

Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> сделал квалификационные предложения нападающим Евгению <span class=error>Кузнецову</span> <span class=error>Андре</span> <span class=error>Бураковски</span> <span class=error>Лиаму</span> О'<span class=error>Брайену</span> <span class=error>Трэвису</span> <span class=error>Бойду</span> <span class=error>Чендлеру</span> Стивенсону а также защитнику Дмитрию <span class=error>Орлову</span> и вратарю <span class=error>Филипу</span> Грубауэру. Увеличить
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Кузнецов в прошедшем сезоне стал третьим бомбардиром команды, набрав 59 (19+40) результативных баллов в 82 матчах регулярного чемпионата. В 13 играх плей-офф он заработал 10 (5+5) очков. Орлов отметился 33 (6+27) очками в 82 матчах «регулярки», в 13 играх плей-офф сделал три передачи.

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