«Вашингтон» сделал квалификационные предложения Орлову и Кузнецову
«Вашингтон Кэпиталз» сделал квалификационные предложения нападающим Евгению Кузнецову, Андре Бураковски, Лиаму О’Брайену, Трэвису Бойду, Чендлеру Стивенсону, а также защитнику Дмитрию Орлову и вратарю Филипу Грубауэру. Об этом сообщает журналист Washington Post Майк Вогель.
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Кузнецов в прошедшем сезоне стал третьим бомбардиром команды, набрав 59 (19+40) результативных баллов в 82 матчах регулярного чемпионата. В 13 играх
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