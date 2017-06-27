«Вашингтон» сделал квалификационные предложения Орлову и Кузнецову

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Кузнецов в прошедшем сезоне стал третьим бомбардиром команды, набрав 59 (19+40) результативных баллов в 82 матчах регулярного чемпионата. В 13 играх плей-офф он заработал 10 (5+5) очков. Орлов отметился 33 (6+27) очками в 82 матчах «регулярки», в 13 играх плей-офф сделал три передачи.