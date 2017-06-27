Почему не выбрали Могильного и Тихонова?
Зал хоккейной славы в Торонто объявил имена новых лауреатов. Среди них не оказалось Александра Могильного и Виктора Тихонова.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, канонизировали двух бывших одноклубников — финнов Теему Селянне и Пола Карию, а также Дэйва Андрейчука, Марка Рекки, игрока женской сборной Канады Даниэль Гойетт, которая побеждала на двух Олимпиадах. Также в Зал славы включили Клэра Дрейка, успешного канадского тренера на студенческом уровне, а еще Джереми Джакобса — хозяина «Бостона», занимающего 481-е место в мировом списке богачей Forbes.
Одним из кандидатов на включение в Зал хоккейной славы считался Александр Могильный, но его не приняли в музей и в этом году. Много говорилось о том, что так отметить стоило бы и легендарного советского тренера Виктора Тихонова, однако и он не попал в список лауреатов.
С Тихоновым всё понятно. Пока в комиссии выборщиков Игорь Ларионов, шансы стать членом Зала славы самого выигрывающего тренера мира асимптотически стремятся к нулю. Причину, надеюсь, называть не надо.
Ближе к знаменитому пантеону легенда хоккея СССР Александр Якушев, главный герой Суперсерий-72 и 76. В его коллекции четыре перстня для самого ценного игрока эпохальных матчей в Лужниках против канадских профессионалов. Загвоздка в том, что Як-15 никогда не играл в НХЛ. А это препятствие для приема в Зал славы почти непреодолимое. Почему почти? Да потому, что правила не бывают без исключений. Ввели ведь в 1989-м в музей Владислава Третьяка. К тому же Ларионов всегда болел за «Спартак», а своим кумиром считал Владимира Шадрина, партнера Якушева по знаменитой тройке.
Включение в Зал славы Могильного — дело времени. В
Об отъезде Александра в НХЛ столько сказано и написано, что добавить
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