Клуб НХЛ «Сент-Луис» не будет предлагать новый контракт форварду Наилю Якупову
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» не будет предлагать новый контракт российскому форварду Наилю Якупову, сообщает STLtoday.
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Права на Якупова, контракт которого с «Сент-Луисом» истек по окончании текущего сезона, в мае в результате обмена перешли от московского ЦСКА к
Якупов стал игроком «Сент-Луиса» в октябре 2016 года. Ранее в НХЛ россиянин выступал за «Эдмонтон».
В мае агент россиянина Игорь Ларионов сообщал «Р-Спорт», что все планы и мысли его клиента связаны исключительно с НХЛ и о возвращении Якупова в Россию говорить неуместно.
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