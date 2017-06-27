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27 июня 2017, 0:02 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Сент-Луис» не будет предлагать новый контракт форварду Наилю Якупову

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» не будет предлагать новый контракт российскому форварду Наилю Якупову, сообщает STLtoday.

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Права на Якупова, контракт которого с «Сент-Луисом» истек по окончании текущего сезона, в мае в результате обмена перешли от московского ЦСКА к санкт-петербургскому СКА. По сообщению СМИ, «Блюз» не будут предлагать новый контракт Якупову, который получит статус неограниченно свободного агента.

Якупов стал игроком «Сент-Луиса» в октябре 2016 года. Ранее в НХЛ россиянин выступал за «Эдмонтон».

В мае агент россиянина Игорь Ларионов сообщал «Р-Спорт», что все планы и мысли его клиента связаны исключительно с НХЛ и о возвращении Якупова в Россию говорить неуместно.

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